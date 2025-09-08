logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos u Nepalu: Policija pucala na demonstrante, najmanje 14 mrtvih zbog zabrane društvenih mreža (VIDEO)

Haos u Nepalu: Policija pucala na demonstrante, najmanje 14 mrtvih zbog zabrane društvenih mreža (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Policija je u Katmanduu, glavnom gradu Nepala, danas otvorila vatru na učesnike demonstracija protiv vladine zabrane društvenih medija, ubivši najmanje 14 ljudi i ranivši još desetine učesnika protesta, prenose svjeski mediji.

Nepal: Ubijeno 14 ljudi na protestu protiv gašenja društvenih mreža Izvor: Skanda Gautam / Zuma Press / Profimedia

Desetine hiljada demonstranata izašlo je na ulice glavnog grada zbog odluke vlasti da blokiraju većinu platformi društvenih medija, uključujući Fejsbuk, X i Jutjub, pod izgovorom da se te kompanije nisu registrovale u Nepalu i podvrgle državnom nadzoru.

Demonstranti su prošli kroz bodljikavu žicu i primorali policiju za razbijanje demonstracija da se povuče kod zgrade parlamenta.

Policija je ispalila suzavac i vodene topove, ali je bila brojčano nadjačana i potražila je sigurnost unutar kompleksa parlamenta i na kraju zapucala na demonstrante.

Situacija u Katmanduu je i dalje napeta, a vlada je najavila policijski čas za večeras oko zgrada parlamenta, vlade, predsjedničke palate i u drugim ključnim dijelovima glavnog grada.

"Zaustavite zabranu društvenih medija, zaustavite korupciju, a ne društvene medije!", uzvikivali su demonstranti s državnim zastavama. Današnji skup je nazvan "protestom Generacije Z" - rođenih između 1995. i 2010. godine.

Dvadesetak platformi društvenih mreža koje se široko koriste u Nepalu više puta je dobilo obavještenja da se zvanično registruju, saopštila je vlada, a one koje se nisu registrovale, blokirane su od prošle nedjelje.

TikTok, Vajber i tri druge platforme su se registrovale i rade bez prekida.

Prije tog poteza Vlada je uputila prijedlog zakona u parlament kojim želi da se osigura da su društvene platforme "pravilno upravljane, odgovorne i poslušne".

Taj prijedlog zakona je široko kritikovan kao sredstvo za cenzuru i kažnjavanje vladinih protivnika koji izražavaju stavove na mreži.

Grupe za zaštitu ljudskih prava nazvale su to pokušajem vlade da ograniči slobodu izražavanja i ukazale da ona time krši osnovna prava.

Nepal je 2023. godine zabranio aplikaciju za dijeljenje videa TikTok zbog narušavanja "društvenog sklada, dobronamernosti i zbog širenja nepristojnosti".

Ta zabrana je ukinuta prošle godine pošto su rukovodioci TikToka obećali da će poštovati zakone Nepala što obuhvata i zabranu pornografskih sajtova koja je na snazi od 2018. godine.

(Kurir/Agencije)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nepal društvene mreže protesti protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ