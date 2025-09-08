Haos u Nepalu: Policija pucala na demonstrante, najmanje 14 mrtvih zbog zabrane društvenih mreža (VIDEO)

Policija je u Katmanduu, glavnom gradu Nepala, danas otvorila vatru na učesnike demonstracija protiv vladine zabrane društvenih medija, ubivši najmanje 14 ljudi i ranivši još desetine učesnika protesta, prenose svjeski mediji.
Desetine hiljada demonstranata izašlo je na ulice glavnog grada zbog odluke vlasti da blokiraju većinu platformi društvenih medija, uključujući Fejsbuk, X i Jutjub, pod izgovorom da se te kompanije nisu registrovale u Nepalu i podvrgle državnom nadzoru.
Demonstranti su prošli kroz bodljikavu žicu i primorali policiju za razbijanje demonstracija da se povuče kod zgrade parlamenta.
Policija je ispalila suzavac i vodene topove, ali je bila brojčano nadjačana i potražila je sigurnost unutar kompleksa parlamenta i na kraju zapucala na demonstrante.
Situacija u Katmanduu je i dalje napeta, a vlada je najavila policijski čas za večeras oko zgrada parlamenta, vlade, predsjedničke palate i u drugim ključnim dijelovima glavnog grada.
"Zaustavite zabranu društvenih medija, zaustavite korupciju, a ne društvene medije!", uzvikivali su demonstranti s državnim zastavama. Današnji skup je nazvan "protestom Generacije Z" - rođenih između 1995. i 2010. godine.
Dvadesetak platformi društvenih mreža koje se široko koriste u Nepalu više puta je dobilo obavještenja da se zvanično registruju, saopštila je vlada, a one koje se nisu registrovale, blokirane su od prošle nedjelje.
9 youth died in the Gen_Z protest in Nepal against socialist government ban on 26 social media apps including Facebook, youtube and@X.— Tulsi For President (@TulsiPotus)September 8, 2025
Youths demand complete change of leadership in the country most deaths are due to police firing.#Nepal#genznepal#genziepic.twitter.com/XEuh6yk8ts
TikTok, Vajber i tri druge platforme su se registrovale i rade bez prekida.
Prije tog poteza Vlada je uputila prijedlog zakona u parlament kojim želi da se osigura da su društvene platforme "pravilno upravljane, odgovorne i poslušne".
Taj prijedlog zakona je široko kritikovan kao sredstvo za cenzuru i kažnjavanje vladinih protivnika koji izražavaju stavove na mreži.
Grupe za zaštitu ljudskih prava nazvale su to pokušajem vlade da ograniči slobodu izražavanja i ukazale da ona time krši osnovna prava.
Several students in school uniforms were murdered today during a peaceful protest. This blood is on KP Sharma Oli. He must resign immediately.— Aashu (@aashuclash)September 8, 2025
We call on international media and the@UNto investigate and hold him accountable. Nepal deserves justice.#Nepalprotestpic.twitter.com/1PFx5PQKJv
Nepal je 2023. godine zabranio aplikaciju za dijeljenje videa TikTok zbog narušavanja "društvenog sklada, dobronamernosti i zbog širenja nepristojnosti".
Ta zabrana je ukinuta prošle godine pošto su rukovodioci TikToka obećali da će poštovati zakone Nepala što obuhvata i zabranu pornografskih sajtova koja je na snazi od 2018. godine.
(Kurir/Agencije)