Prva plus sajt misica oduvala konkurenciju: Pojavila se u kupaćem, a onda ponijela narodnu nošnju

Prva plus sajz takmičarka za mis svijeta 2023. godine dolazi iz Nepala i nosi važnu poruku za žene!

U subotu je u San Salvadoru proglašena mis svijeta, prelijepa Šinis Palasios (23) iz Nikaragve. Na međunarodnom takmičenju ljepote učestvovale su 84 zemlje, a ovogodišnji izbor za sobom je donio brojne novitete - dvije transrodne kandidatkinje, što se dogodilo prvi put u istoriji i prvu plus sajz takmičarku iz Nepala.

Godinama unazad standard ljepote žene podrazumijevao je manekensku građu, dovoljnu visinu, duge noge i tanak struk. Nekako mediji i javne ličnosti su u velikoj mjeri uticale na to šta je prihvatljivo u ženskom izgledu, a šta nije. Sjetimo se samo proporcija Merilin Monro, savršene figure pješčanog sata, totalno suprotno od onoga što se na modnoj sceni danas plasira. Vremena se mijenjaju, sami tim i trendovi, a dokaz su sve češće plus sajz manekenke. Ono što je nekad bilo neprihvatljivo, danas je poželjno, jer žena je lepa ma kakvih god dimenzija bila. Za najpopularniju plus sajz manekenku, Ešli Grejem, većina je čula, a ove godine popularnost se predviđa i mis Nepala.

Džejn Dipika Geret izazvala je opštu pometnju na međunarodnom takmičenju za mis univerzuma 2023. godine pojavivši se u jednodelnom kupaćem kostimu. Samouvjereno je hodala u visokim štiklama, dok se u narednom krugu pojavila u dugačkoj haljini koja podsjeća na narodnu nošnju Nepala.

Mis Nepala inače je medicinska sestra i preduzetnica koja podržava telesnu pozitivnost i zagovornik je mentalnog zdravlja. Kada je ušla u prvih 20 izbora za mis univerzuma, Džejn je proslavila objavom, rekavši:

"Top 20! Zahvalna sam svim mojim fanovima i ljudima koji su me podržavali. Dala sam sve od sebe i to je ono što je važno! Tako sam ponosna što predstavljam ljepotu prave veličine širom svijeta i razbijam stereotipe o takmičenjima ljepote. Tako sam ponosna na novu mis univerzuma i zauvijek ću cjeniti ovu sezonu mog života koja je promijenila život! To je prvi potez ove vrste za izbor za mis univerzuma 2023. godinu i ogroman korak ka raznolikosti u svim oblicima i veličinama", napisala je ona.

