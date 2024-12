Kako spriječiti lomljenje noktiju zimu? Sa ovim prirodnim receptima će biti dugački i zdravi tokom cijele godine

Sa pravilnom rutinom koja uključuje redovno hidriranje, zaštitu od hladnoće i prilagođenu ishranu bogatu vitaminima i mineralima, možete značajno poboljšati zdravlje svojih noktiju.

Lomljenje noktiju zimi je čest problem koji se dešava mnogima, a glavni uzroci su povezani sa hladnim vremenskim uslovima i promjenama okoline. Zimi nokti postaju krhki, skloni lomljenju i isušivanju, a razlozi za to su brojni ključni faktori. Stalna izloženost hladnoći na otvorenom, koja je praćena naglom promenom u toplom unutrašnjem okruženju, može izazvati stres na noktima, što dovodi do pucanja. Ishrana je tada često siromašnija svježim voćem i povrćem, što može dovesti do nedostatka nekih vitamina i minerala koji su važni za zdravlje noktiju, poput vitamina C, biotina (vitamin B7), gvožđa i cinka. Zbog povećane higijene i čestog pranja ruku sapunom ili alkoholom, naročito u zimskim mjesecima, dolazi do dehidratacije noktiju, što dodatno oslabljuje njihovu strukturu.