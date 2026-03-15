logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Klinika za hematologiju UKC Srpske od sutra radi u novom objektu na Paprikovcu

Klinika za hematologiju UKC Srpske od sutra radi u novom objektu na Paprikovcu

Autor Nikolina Damjanić
0

Klinika za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske u Banjaluci od sutra će raditi u novootvorenom objektu za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom na Paprikovcu.

414A6588.JPG Izvor: UKC RS

Iz UKC-a su saopštili i da će pacijenti zakazane ambulantne preglede moći obavljati u novim i savremeno opremljenim prostorijama, koje će omogućiti kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu uslugu.

"Molimo pacijente da se na zakazane preglede ili za prijem na bolničko liječenje javljaju na novu lokaciju, te da prate uputstva medicinskih radnika", istakli su iz UKC-a Srpske.

Tagovi

UKC RS Klinika za hematologiju onkologija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ