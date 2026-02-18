Vlada Koreje donirala sedam ambulantnih vozila, tri za zdravstvene ustanove u Srpskoj

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić, prisustvovao je danas u Banjaluci primopredaji ambulantnih vozila, donacije Vlade Republike Koreje (Južna Koreja).

Izvor: Vlada RS

Tri od ukupno sedam vozila, namijenjena za zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, uručena su Domu zdravlja Istočno Sarajevo, Domu zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ u Laktašima i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Vozila je uručio ambasador Republike Koreje u Republici Hrvatskoj, nerezidentni ambasador za BiH, Nj. E. Seungbum Li. Donacija je realizovana posredstvom Ministarstva civilnih poslova BiH, a događaju je prisustvovao i federalni ministar zdravstva, Nediljko Rimac.

Pored RS, potpuno nova i opremljena sanitetska vozila dobile su i četiri zdravstvene ustanove u Federaciji BiH - Dom zdravlja Rama, Županijska bolnica Orašje, Dom zdravlja Ključ i Dom zdravlja Foča – Ustikolina. Ukupna vrijednost donacije iznosi 438.970 evra.

Izvor: Vlada RS

Ministar Šeranić je zahvalio Republici Koreji, ističući da je ova donacija nastavak višedecenijske saradnje i tradicionalnih prijateljskih odnosa.

„Republika Srpska je u prethodnim godinama realizovala važne projekte modernizacije i opremanja bolničkog sektora u tri faze, upravo zahvaljujući kreditnim aranžmanima sa Republikom Korejom“, naglasio je ministar Šeranić, dodajući da se nada nastavku saradnje u oblasti zdravstvene zaštite.

Podsjećajući na raniju pomoć, tokom pandemije virusa korona Republika Koreja donirala je BiH značajne količine testova i vakcina, a u novembru 2023. godine tri ambulantna vozila za Bolnicu Gradiška, Županijsku bolnicu „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno i Zdravstveni centar Brčko, u vrijednosti od 223.568 dolara.