Žena pala sa petog sprata UKC-a RS, ljekari se bore za njen život

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Policijskoj upravi Banjaluka jutros oko 10 časova od strane radnika obezbjeđenja prijavljeno je da je nepoznata ženska osoba pala sa zgrade UKC Srpske.

13.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"U toku je uviđaj i policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca OЈT Banjaluka preduzimaju neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja", navode iz PU Banjaluka.

Prema informacijama pojedinih banjalučkih medija, radi se o ženi koja je zaposlena kao pomoćno osoblje u najvećoj zdravstvenoj ustanovi RS. Nakon pada, hitno je zbrinuta u UKC-u, gdje se ljekari bore za njen život.

Još iz INFO

