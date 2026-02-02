UKC RS ukinuo zabranu: Dozvoljene posjete pacijentima

Od danas su dozvoljene posjete pacijentima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
Iz UKC-a je navedeno da je dozvoljeno i prisustvo očeva porođaju.
Zabrane posjeta uvedene su 1. januara zbog povećanog broja respiratornih infekcija.
Hvala što ste poslali vijest.
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.
Od danas su dozvoljene posjete pacijentima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
Iz UKC-a je navedeno da je dozvoljeno i prisustvo očeva porođaju.
Zabrane posjeta uvedene su 1. januara zbog povećanog broja respiratornih infekcija.
Društvo
| Pre 19 h
Politika
| 28.01.2026.
Crna hronika
| 22.01.2026.
Društvo
| 13.01.2026.
Tagovi
Svijet
| Pre 3 min
Društvo
| Pre 56 min
Svijet
| Pre 14 h
Crna hronika
| Pre 15 h
Ekonomija
| Pre 16 h
Svijet
| Pre 17 h
Svijet
| Pre 17 h
Društvo
| Pre 19 h
Svijet
| Pre 19 h
Društvo
| Pre 19 h
Komentar je uspješno poslat.
Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.
Slanje komentara nije uspjelo.
Nevalidna CAPTCHA
Hvala što ste poslali vijest.
Društvo
| 07.01.2026.
Region
| 23.12.2025.
Putovanja
| 10.10.2025.
Region
| 17.08.2025.
Putovanja
| 21.06.2025.
MONDO reportaža
| 16.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Svijet
| Pre 3 min
Region
| Pre 12 min
Svijet
| Pre 48 min
Društvo
| Pre 56 min
Svijet
| Pre 2 h
Ekonomija
| Pre 11 h
Svijet
| Pre 12 h