UKC RS ukinuo zabranu: Dozvoljene posjete pacijentima

UKC RS ukinuo zabranu: Dozvoljene posjete pacijentima

Izvor mondo.ba
0

Od danas su dozvoljene posjete pacijentima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UKC-a je navedeno da je dozvoljeno i prisustvo očeva porođaju.

Zabrane posjeta uvedene su 1. januara zbog povećanog broja respiratornih infekcija.

