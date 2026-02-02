UKC RS ukinuo zabranu: Dozvoljene posjete pacijentima

Od danas su dozvoljene posjete pacijentima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UKC-a je navedeno da je dozvoljeno i prisustvo očeva porođaju.

Zabrane posjeta uvedene su 1. januara zbog povećanog broja respiratornih infekcija.