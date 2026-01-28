Vlado Đajić tužio Vladu RS zbog smjene sa čela UKC-a

Smijenjeni generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić podnio je dvije tužbe protiv Vlade Republike Srpske, tvrdeći da je nezakonito razriješen dužnosti sredinom novembra prošle godine.

Kako je za Kapital potvrdio njegov advokat Mile Antonić, Đajić je pokrenuo upravni i radni spor protiv Republike Srpske, zahtijevajući da bude vraćen na funkciju direktora UKC-a do isteka mandata.

"Moj klijent je smijenjen bez jasnog obrazloženja i propisane procedure. Smatramo da je odluka Vlade nezakonita i zato smo pokrenuli odgovarajuće sudske postupke", rekao je Antonić.

Đajić je na društvenoj mreži Fejsbuk naveo da se ne želi vratiti na funkciju generalnog direktora UKC-a na osnovu eventualne odluke Ustavnog suda BiH, jer smatra da taj sud nije legitiman da donosi odluke koje se odnose na Vladu Republike Srpske. Istakao je da se zbog smjene obratio isključivo sudovima u Republici Srpskoj.

"Pravna struka i javnost smatraju da je odluka o mojoj smjeni nezakonita, neosnovana i nesvrsishodna. Poštovaću samo odluke sudova Republike Srpske, kojima sam se zvanično obratio", poručio je Đajić.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske smijenila je Đajića 19. novembra, nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem mu višestruki prestupnik Nenad Radinković predaje kesicu sa materijom nalik na drogu.

