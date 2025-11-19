Nakon smjene u SNSD-u, Maričić brani Đajića: Taj čovjek se nijednom nije napio, ne koristi opijate

Privremeni predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić izjavio je da odbor nastavlja rad u punom kapacitetu, kao i sve planirane aktivnosti, te naglasio da će rezultati predizborne kampanje biti bolji nego što se očekuje.

Izvor: Borislav Zdrinja

Maričić je na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon sjednice Predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a, istakao da je donesena politički odgovorna odluka u vezi sa dosadašnjim predsjednikom odbora Vladom Đajićem nakon kompromitujućeg snimka.

„Nastavljamo sa našim aktivnostima, sve zakazane tribine će ostati u istim terminima. Nastavljamo sa svojim aktivnostima i mislim da će rezultat biti više nego očekivan“, rekao je Maričić.

On je dodao da je Đajić nesumnjivo doprinio radu Gradskog odbora i postignutim rezultatima u predizbornoj kampanji te da nikada nije primijetio da Đajić ima bilo kakve veze sa drogom.

„Družeći se sa njim, taj čovjek se nijednom nije napio. Ne koristi duvan ili bilo kakve druge opijate“,naglasio je Maričić.

Na sjednici je, osim Maričića, prisustvovala i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović, te generalni sekretar Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik i portparol Radovan Kovačević.

SNSD preuzeo političku odgovornost

Kovačević je rekao da je SNSD odmah preuzeo političku odgovornost u slučaju Đajića, dok istražni organi sada treba da utvrde šta se stvarno dogodilo. „Kao što je rekla potpredsjednik Cvijanović, mi nismo ni policajci, ni tužioci, ni sudije i nismo ti koji možemo donijeti konačan sud šta se sve dogodilo i ko treba da odgovara“, naveo je Kovačević.

On je dodao da SNSD vjeruje u nevinost Đajića, ali da je važno utvrditi ko je montirao snimak, ko je učestvovao u njegovoj objavi i ko stoji iza protesta koji su odmah organizovani. „Tu nema nikakve dileme! Tražimo od nadležnih organa da detaljno ispitaju cijeli slučaj i utvrde odgovornost“, istakao je Kovačević.

Kovačević je podsjetio da se kompromitujući snimak pojavio samo tri dana pred izbore, na kojima SNSD prema istraživanjima očekuje veliku pobjedu. On je ukazao da se slične metode političkog djelovanja, poput plasiranja lažnih vijesti o kandidatima, dešavalo i ranije, ali da se stranka nikada nije služila takvim metodama.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik donio je odluku o razrješenju Vlade Đajića sa dužnosti predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka zbog narušavanja ugleda stranke, a za privremenog predsjednika imenovan je Goran Maričić.