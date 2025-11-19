Stanivuković: Droga sa spornog snimka trebalo je da bude podmetnuta meni ili Driniću

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PDP-a Draško Stanivuković kaže da je droga sa kompromitujućeg snimka, na kome je smijenjeni predsjednik GO SNSD-a Vlado Đajić bila namijenjena da uništi njegovu političku karijeru.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ja za ovu priču znam već šest ili sedam mjeseci i moram reći da zna i vrh republike Srpske zna i MUP RS, a zna i Vlado Đajić. Ovo što ste danas vidjeli nije običan snimak Znaju oni da imaju to i danas ovo što ste vidjeli na snimku, to nije običan snimak. Radi se o tome da je meni kao gradonačelniku i mladom čovjeku, podmetano da bi se zaustavila moja politička karijera i karijera mojih saradnika, prvenstveno mene i Nebojše Drinića. Jednom od nas dvojice trebalo je da bude podmetnuta ta droga", rekao je Stanivuković novinarima.

Stanivuković je ukazao da je na snimku višestruko osuđivani opasni kriminalac, preko koga su htjeli njega da diskredituju.

"Kada to nije uspjelo, podmetnuli su Milanu Aljetiću, koji je preživio torturu snimak neke dvojice iz Bihaća i tvrdili da je on na snimku. To su radili Goran Suvara, portal Povjerljivo, Boris Grujić. U sve je upleten i Ljubo Ninković, i za to imamo dokaze", istakao je Stanivuković.