Stanivuković: Droga sa spornog snimka trebalo je da bude podmetnuta meni ili Driniću 4

Stanivuković: Droga sa spornog snimka trebalo je da bude podmetnuta meni ili Driniću

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
4

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PDP-a Draško Stanivuković kaže da je droga sa kompromitujućeg snimka, na kome je smijenjeni predsjednik GO SNSD-a Vlado Đajić bila namijenjena da uništi njegovu političku karijeru.

stanivuković tvrdi da je kokain trebalo da bude podmetnut njemu ili driniću Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ja za ovu priču znam već šest ili sedam mjeseci i moram reći da zna i vrh republike Srpske zna i MUP RS, a zna i Vlado Đajić. Ovo što ste danas vidjeli nije običan snimak Znaju oni da imaju to i danas ovo što ste vidjeli na snimku, to nije običan snimak. Radi se o tome da je meni kao gradonačelniku i mladom čovjeku, podmetano da bi se zaustavila moja politička karijera i karijera mojih saradnika, prvenstveno mene i Nebojše Drinića. Jednom od nas dvojice trebalo je da bude podmetnuta ta droga", rekao je Stanivuković novinarima.

Stanivuković je ukazao da je na snimku višestruko osuđivani opasni kriminalac, preko koga su htjeli njega da diskredituju.

"Kada to nije uspjelo, podmetnuli su Milanu Aljetiću, koji je preživio torturu snimak neke dvojice iz Bihaća i tvrdili da je on na snimku. To su radili Goran Suvara, portal Povjerljivo, Boris Grujić. U sve je upleten i Ljubo Ninković, i za to imamo dokaze", istakao je Stanivuković.

Tagovi

Draško Stanivuković Vlado Đajić Nebojša Drinić

Komentari 4

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Aco

Svi ste vi isti samo prebacujete loptice jedni drugima. Cjelo selo šmrče bjelo!

Nije Ruža

Eh, dragi moj Draško, znam ja vrlo dobro kako ti je! I meni su silovatelji nakon što bi me uspavali nekakvim opojnim sredstvima kojim su me ubrizgavali na iglu dok sam spavala, nazor trpali nekakvu drogu u nos kako bi namjestili da sam ja narkomanka, pa se kao eto zbog toga prostituišem, u svom uzaludnom pokušaju da prikriju svoje zločine ubojstava, pokušaja ubojstava i silovanja! Samo što nisu očekivali da sam ja alergična na sve te substance!

Zemo

Navijam za Džaju

Mnk

Pazi sad ovog indijanca. Bolje se ti pozabavi sa svojim video sapisima i Vujadinom Savicem.

