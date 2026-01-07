logo
Francuska pamti: Deset godina od napada na "Šarli ebdo" (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Na desetu godišnjicu napada na redakciju lista "Šarli ebdo", francuski mediji podsjećaju na teroristički čin iz 2015. godine u kojem je ubijeno 12 ljudi i koji je obilježio borbu za slobodu izražavanja.

Godišnjica napada na „Šarli ebdo“: Kako je teroristički napad 2015. promijenio Francusku Izvor: Ait Adjedjou Karim/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U terorističkom napadu na redakciju satiričnog lista „Šarli ebdo“ u Parizu, koji se dogodio 7. januara 2015. godine, ubijeno je 12 ljudi, a ranjeno još 11. Ovaj napad ostao je jedan od najsmrtonosnijih i najpotresnijih terorističkih činova u savremenoj istoriji Francuske i snažno je obilježio evropsku i svjetsku javnost.

Izvor: Rollinger Jean-Francois/Only Paris/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Napad su izvršila dvojica maskiranih islamističkih ekstremista, braća Šerif i Said Kuaši, koji su naoružani automatskim oružjem upali u redakciju lista u trenutku održavanja redakcijskog sastanka. Među ubijenima je bilo deset zaposlenih, uključujući neke od najpoznatijih francuskih karikaturista i novinara, kao i dva policajca koji su pokušali da zaštite redakciju. Francuska policija je napadače likvidirala tokom opsežne potrage koja je uslijedila nakon napada.

Povod za teroristički čin bilo je objavljivanje karikatura proroka Muhameda, koje je satirični list godinama ranije objavljivao u okviru rasprave o slobodi izražavanja i sekularizmu. Napad je odmah otvorio duboku i bolnu debatu u Francuskoj i širom svijeta o granicama slobode govora, vjerskim osjećanjima, radikalizaciji i bezbjednosti.

U danima nakon napada, milioni ljudi izašli su na ulice Pariza i drugih gradova u Francuskoj, ali i širom Evrope, noseći transparente sa porukom „Je suis Charlie“ („Ja sam Šarli“), koja je postala globalni simbol solidarnosti sa žrtvama i odbrane slobode medija. Svjetski lideri su prisustvovali velikom maršu u Parizu, naglašavajući jedinstvo protiv terorizma.

Deset godina kasnije, francuski mediji ovih dana opširno podsjećaju na događaje iz januara 2015. godine, ističući da je napad na "Šarli ebdo" trajno promijenio francusko društvo. U analizama se navodi da su nakon tog događaja pojačane mjere bezbjednosti, posebno oko medijskih kuća, škola, vjerskih objekata i državnih institucija, ali i da je strah od terorizma postao dio svakodnevice.

Izvor: Ait Adjedjou Karim/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mediji u Francuskoj takođe podsjećaju na sudske procese povezane sa napadima iz januara 2015. godine, kao i na kasnije terorističke napade koji su uslijedili, naglašavajući kontinuitet prijetnje ekstremizma.

Posebna pažnja posvećena je i pitanju slobode izražavanja, koje i dalje izaziva snažne podjele u javnosti, ali se u većini komentara ističe da od tog principa ne smije biti odustajanja.

Godišnjica napada obilježava se komemoracijama i minutima ćutanja u znak sjećanja na žrtve, uz poruku da borba protiv terorizma i očuvanje demokratskih vrijednosti ostaju ključni izazovi savremene Evrope.

