Izlila se Bosna, u porastu i vodostaji Neretve, Trebižata, Bregave i Krupe

Izlila se Bosna, u porastu i vodostaji Neretve, Trebižata, Bregave i Krupe

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Rijeka Bosna izlila se usljed topljenja snijega i kiše i poplavila dvorišta privrednih subjekata i poljoprivredno zemljište u sarajevskom naselju Rajlovac.

shutterstock_2197074983.jpg Izvor: Shutterstock

Poplava prijeti da ugrozi i nekoliko objekata.

U porastu je i vodostaj Neretve, Trebižata, Bregave i Krupe, koje teku kroz područje Čapljine.

Najteža situacija je u naselju Struge, gdje se rijeka Trebižat izlila iz korita i poplavila nekoliko stambenih objekata, prenose federalni mediji.

Iz "Elektroprivrede BiH" saopšteno je da su intenzivne padavine ledene kiše izazvale smrzavanje na električnim vodovima, te da su bujične poplave i klizišta do kojih je došlo zbog otapanja snijega doveli do novih kvarova na distributivnoj mreži i objektima.

Navedeno je da je bez električne energije oko 15.000 potrošača, najvećim dijelom na području Zeničko-dobojskog kantona.

Prekidi u snabdijevanju su i u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Kantonu Sarajevo.

U saopštenju je navedeno da najava novih snježnih padavina, pojava podzemnih voda i klizišta, koji mogu dovesti do ugrožavanja objekata "Elektroprivrede BiH" i do mogućih preventivnih isključenja objekata s napona, predstavljaju novu opasnost za očuvanje stabilnosti sistema. 

(Srna)

