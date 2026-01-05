Hercegovina pod „okom“ satelita: Zatraženo snimanje zbog rizika od poplava

Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara zatražilo je od EU satelitsko snimanje Hercegovine, odnosno područja gornjeg toka Neretve, zbog mogućeg rizika od poplava usljed obilnih padavina.

Satelitsko snimanje biće realizovano putem "Kopernikus emrdžnsi menadžment servis" /Copernicus Emergency Management Service/ s ciljem da se u što kraćem roku izvrši procjena uticaja padavina na pogođeno područje, kao i eventualna početna procjena nastale štete.

Dobijeni podaci omogućiće nadležnim institucijama efikasnije planiranje i sprovođenje mjera zaštite i spasavanja, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti.

Podsjetili su da je Ministarstvo i ranije uspješno sarađivalo sa službom "Kopernikus" u pribavljanju satelitskih snimaka u slučajevima prirodnih nesreća, uključujući poplave i druge vanredne situacije.

Ova aktivnost realizuje se kroz Mehanizam civilne zaštite EU, čija je BiH punopravna članica od 2022. godine, što omogućava bržu i efikasniju međunarodnu podršku u situacijama povećanog rizika od prirodnih i drugih nesreća.

