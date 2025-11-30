logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Više od 500 ljudi poginulo u poplavama i klizištima: Drama u tri azijske države

Više od 500 ljudi poginulo u poplavama i klizištima: Drama u tri azijske države

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Više od 500 ljudi stradalo je u poplavama i klizištima nakon rijetke tropske oluje u jugoistočnoj Aziji.

Vi še od 500 žrtava poplava u jugoistočnoj Aziji Izvor: Printscreen/Twitter/@GabbbarSingh

Više od 500 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima uzrokovanih obilnim kišama u tri zemlje jugoistočne Azije, saopštili su danas zvaničnici, dok su tokom vikenda nastavljeni napori da se pomogne desetinama hiljada raseljenih ljudi.

Indonezija, Malezija i Tajland trpe velika razaranja nakon što se rijetka tropska oluja formirala u moreuzu Malaka, izazvavši nedjelju dana jakih kiša i snažnih udara vjetra.

U Indoneziji je poginulo 336 ljudi, u Tajlandu 170, a Malezija je prijavila dvije žrtve.

Olujom pogođeno preko 4 miliona ljudi

Spasilačke službe u zemljama jugoistočne Azije u nedjelju još pokušavaju da pristupe mnogim poplavljenim područjima, čak i dok se voda povlači, a desetine hiljada ljudi evakuisano je u sve tri zemlje.

Više od 4 miliona ljudi pogođeno je olujom, skoro 3 miliona na jugu Tajlanda i 1,1 milion na zapadu Indonezije, prema zvaničnim podacima.

Odvojeno, preko Bengalskog zaliva, još 153 osobe poginule su u ciklonu u ostrvskoj državi Šri Lanka, saopštile su vlasti, dok se 191 osoba vodi kao nestala. Više od pola miliona stanovnika pogođeno je posljedicama ciklona u cijeloj zemlji.

(Index/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

poplave Indonezija malezija Tajland

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ