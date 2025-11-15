logo
Vanredno stanje u Velsu: Proglašena prirodna katastrofa zbog razornih poplava, izdato upozorenje za rizik po živote FOTO

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Služba za prirodne resurse Velsa izdala je četiri ozbiljna upozorenja na poplave, što znači da se "očekuje značajan rizik po živote".

Vanredno stanje u Velsu: Proglašena prirodna katastrofa zbog razornih poplava Izvor: x/printscreen/@ShepherdWales

U južnom Velsu je proglašena prirodna katastrofa zbog razornih poplava, a veliki dio Engleske je stavljen u stanje pripravnosti zbog prodora hladnog talasa. Zbog poplava u Monmutu, službe za hitne slučajeve sprovode evakuacije, piše Skaj njuz. 

"Ovo je katastrofa velikih razmera, a naše ekipe neumorno rade tokom noći i danas kako bi pomogle pogođenima. Pozivam javnost da u potpunosti izbegava područje Monmuta. Poplave su obimne i moramo da održavamo puteve čistim kako bismo omogućili službama za hitne slučajeve da dođu do ljudi kojima smo najpotrebniji", rekao je šef vatrogasne službe Met Džons.

Od 6 sati ujutru, Služba za prirodne resurse Velsa izdala je četiri ozbiljna upozorenja na poplave, što znači da se "očekuje značajan rizik po živote". Upozorenje je na snazi duž reke Monou u Skenfritu, Osbastonu i Over Monou, kao i duž rijeke Vaj blizu Monmuta. Okružno veće Monmutšira pozvalo je stanovnike da putuju samo ako je to apsolutno neophodno.

Prekidi saobraćaja

Upozorenje na poplave izdato je nakon što je oluja Klaudija u petak donijela prolivne kiše širom Velike Britanije. Meteorološka služba upozorava da bi neka područja mogla da prime i do mjesečne količine kiše u 24 sata. Do 16 časova u petak, Tafalog, Gvent, zabilježio je 81,8 mm kiše - 60 procenata mjesečnog prosjeka za novembar u tom regionu.

Putnicima se savjetuje da ne koriste vozove kompanije Grejt Vestern između London Padingtona i Bristola i Južnog Velsa zbog poplava na prugama.

Tagovi

Vels poplave

