Nezapamćeno nevrijeme u Bugarskoj, proglašeno vanredno stanje: Bujica nosi sve pred sobom, 3 ljudi izgubilo život

Stravično nevrijeme pogodilo Bugarsku, troje tragično stradalih u poplavi.

Veoma jako nevrijeme izazvalo je poplave u jugoistočnoj Bugarskoj i nažalost odnijelo tri života u Eleniteu, ljetovalištu na Crnom moru, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danijel Mitov.

Među žrtvama su i dva spasioca: jedan iz granične policije i drugi vozač traktora. Treća žrtva se utopila, usljed iznenadnog porasta nivoa vode. Na slikama postavljenim na društvenim mrežama vidi se bujica blata kako nosi automobile i oštećuje puteve i zgrade.

Продължава евакуацията на хора във вилно селище Елените, видя репортер на БТА. Хората се извозват с коли на „Гранична полиция“ и МВР до кметството на Свети Влас.

Осигурено е всичко необходимо за евакуираните, каза за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов.https://t.co/N0KEoyesRApic.twitter.com/zAZNdFIoji — Българска телеграфна агенция (@BTAnewsBG)October 3, 2025

"U oblast je poslata bespilotna letjelica da bi se provjerilo da li je bilo putnika u tim vozilima", izjavio je zamjenik ministra unutrašnjih poslova Toni Todorov na konferenciji za novinare u Sofiji, prenosi Prototema.

U više zajednica u jugoistočnoj i sjeverozapadnoj Bugarskoj proglašeno je u vanredno stanje. Godinama unazad ekolozi upozoravaju i kritikuju gradnju na obalama Crnog mora, što, kako kažu, povećava štetu kada dođe do prirodnih katastrofa.