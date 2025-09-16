logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oluja poharala dio Slovenije: Ulice pod vodom, vatrogasci spasavali vozače, pala rekordna količina kiše (Foto)

Oluja poharala dio Slovenije: Ulice pod vodom, vatrogasci spasavali vozače, pala rekordna količina kiše (Foto)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Snažno nevrijeme pogodilo je Sloveniju.

Jako nevrijeme u Sloveniji Izvor: Facebook/meteoinfo Slovenija

Snažno nevrijeme pogodilo je Sloveniju i izazvalo brojne probleme u zemlji. Poplavljeni su putevi u Novom Mestu, kao i nekoliko objekata, uključujući školski centar.

Pljuskovi su na nekim mjestima izazvali bujične poplave zbog kojih je saobraćaj zaustavljen. Nekoliko vozača ostalo je zarobljeno, pa su im u pomoć pritekli vatrogasci. Takođe, put Novo Mesto-Metlika zatvoren je na više dionica zbog srušenih stabala, navodi 24ur.

U samo deset minuta, u Novom Mestu je navodno palo gotovo 40 litara kiše po kvadratnom metru, piše neurje.si, dodajući da je to vjerovatno i novi lokalni rekord.

Jači pljusak zabilježen je i u Kočevskim Poljanama, a na području Dolenjske formirala se vrlo jaka oluja. Vatrogasci su morali da spašavaju nekoliko vozača koji su bili zarobljeni u bujičnim poplavama. Jedno vozilo bilo je gotovo potpuno potopljeno u nabujaloj vodi, ali vatrogasci nisu pronašli nikoga u njemu. Mještani su rekli da je pljusak stigao vrlo brzo, ali da je jednako brzo i završio.

"Voda koja je poplavila područja i objekte je zagađena (može da sadrži kanalizacijsku vodu, otpad, leševe životinja, opasne materije koje različito reaguju u vodi ili pri kontaktu s drugim opasnim materijama, veće predmete, blato), stoga se prilikom uklanjanja posljedica nepogode prikladno obucite, odnosno zaštitite i temeljno operite nakon rada", upozoravaju u opštini Šempeter-Vrtojba.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija nevrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ