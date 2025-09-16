Oluja poharala dio Slovenije: Ulice pod vodom, vatrogasci spasavali vozače, pala rekordna količina kiše (Foto)

Snažno nevrijeme pogodilo je Sloveniju.

Izvor: Facebook/meteoinfo Slovenija

Snažno nevrijeme pogodilo je Sloveniju i izazvalo brojne probleme u zemlji. Poplavljeni su putevi u Novom Mestu, kao i nekoliko objekata, uključujući školski centar.

Pljuskovi su na nekim mjestima izazvali bujične poplave zbog kojih je saobraćaj zaustavljen. Nekoliko vozača ostalo je zarobljeno, pa su im u pomoć pritekli vatrogasci. Takođe, put Novo Mesto-Metlika zatvoren je na više dionica zbog srušenih stabala, navodi 24ur.

U samo deset minuta, u Novom Mestu je navodno palo gotovo 40 litara kiše po kvadratnom metru, piše neurje.si, dodajući da je to vjerovatno i novi lokalni rekord.

Jači pljusak zabilježen je i u Kočevskim Poljanama, a na području Dolenjske formirala se vrlo jaka oluja. Vatrogasci su morali da spašavaju nekoliko vozača koji su bili zarobljeni u bujičnim poplavama. Jedno vozilo bilo je gotovo potpuno potopljeno u nabujaloj vodi, ali vatrogasci nisu pronašli nikoga u njemu. Mještani su rekli da je pljusak stigao vrlo brzo, ali da je jednako brzo i završio.

"Voda koja je poplavila područja i objekte je zagađena (može da sadrži kanalizacijsku vodu, otpad, leševe životinja, opasne materije koje različito reaguju u vodi ili pri kontaktu s drugim opasnim materijama, veće predmete, blato), stoga se prilikom uklanjanja posljedica nepogode prikladno obucite, odnosno zaštitite i temeljno operite nakon rada", upozoravaju u opštini Šempeter-Vrtojba.

