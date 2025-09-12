Predsjednica Slovenije se oglasila o zabrani ulaska u RS: "Sankcije Dodiku su opravdane"

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar prvi put se oglasila nakon odluke Vlade Republika Srpska da joj zabrani ulazak u Srpsku.

Izvor: Shutterstock

Ona je ocijenila da su slovenačke sankcije protiv lidera SNSD-a Milorada Dodika opravdane. Istovremeno, zahvalila se Majkama Srebrenice na podršci.

Osim Pirc Musar, Vlada RS u četvrtak je, podsjetimo, ulazak u Republiku Srpsku zabranila i Tanji Fajon, ministarki inostranih poslova Slovenije.

“Oduvijek sam se zalagala za ujedinjenu Bosnu i Hercegovinu i njen ulazak u Evropsku uniju. Svaki političar i državnik koji želi dobro ovoj zemlji mora biti svjestan da je budućnost BiH u Evropskoj uniji”, rekla je Pirc Musar tokom posjete Beču, prenose Nezavisne novine.

Ona je dodala da je Slovenija bila u pravu što je uvela sankcije protiv Milorada Dodika, kojem je CIK oduzeo mandate predsjednika Republike Srpske.

“Najviše me raduje podrška Majki Srebrenice, koje su meni i ministrici vanjskih poslova rekle da smo uvijek dobrodošli u BiH”, dodala je Pirc Musar.

Vlada Slovenije je na sjednici u četvrtak usvojila zabranu ulaska Dodiku. Ubrzo je vlast u RS odgovorila istom mjerom i zabranila ulazak Pirc Musar i Fajon.

(Mondo)