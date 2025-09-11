logo
Slovenija uvela sankcije Dodiku: Zabranjen mu ulazak u državu

Autor Dragana Božić
0

Vlada Slovenije uvela je danas sankcije Miloradu Dodiku.

14.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sankcijama je zabranjen ulazak Miloradu Dodiku, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS.

Prema informacijama N1, vlada je na današnjoj sjednici potvrdila da će Slovenija izreći zabranu ulaska za smijenjenog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Materijal je pripremilo Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova (MZEZ) Slovenije.

Vlada Slovenije raspravljala je o ovome prije dvije sedmice, ali ova tačka nije bila zaključena jer se tražila dopuna materijala.

Kako je pisao N1 Slovenija, prema neslužbenim informacijama, inicijativu za uvođenje sankcija protiv Dodika slovenskoj vladi dali su predstavnici nekoliko sigurnosnih agencija koji su već prethodnih godina otkrili veliki protok kapitala sumnjivog porijekla iz Republike Srpske u Sloveniju. 

Dodik je javno odbacio mogućnost odlaska s mjesta predsjednika Republike Srpske, iako mu je CIK BiH već oduzela mandat. Odlučio je i da organizuje referendum na kojem će se građani izjasniti da li treba prihvatiti odluku CIK-a i presudu Suda BiH, što je protivno Ustavu i zakonima.

"Treba poštovati pravo i nezavisnost sudova i tako ćemo u budućnosti djelovati", kazala je šefica slovenačke diplomatije Tanja Fajon ranije.

Njemačka i Austrija su 3. aprila 2025. uvele sankcije Dodiku i drugim najvišim zvaničnicima RS, navodeći kao razlog "napad na ustavni poredak BiH".

(Mondo)

Tagovi

Milorad Dodik sankcije

