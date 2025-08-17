„Ja sam čovjek Zapada, ali ne liberalnog“ – Dodik tvrdi da mu brane razgovor sa Trampom

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da odluka Centralne izborne komisije BiH da mu oduzme mandat nije izolovan čin, već posljednji pokušaj da ga spriječe da razgovara sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Izvor: MONDO

On je u intervjuu za američki portal Pavlović danas ocijenio da su potezi protiv njega dio šireg političkog pritiska, koji traje još od njegovih prvih dana na političkoj sceni.

"Mandat može oduzeti samo narod"

Dodik je podsjetio da prema Ustavu Republike Srpske predsjednik može izgubiti mandat samo ako podnese ostavku ili ako ga građani opozovu referendumom. „I to je sve. Nijedna druga situacija nije moguća“, naglasio je on.

Kritika Kristijana Šmita

Govoreći o visokom predstavniku, Dodik je rekao da Kristijan Šmit djeluje „nelegitimno“ i bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN.

„Ponaša se kao bik u prodavnici porcelana“,izjavio je Dodik, ocijenivši da su takozvana bonska ovlašćenja, na osnovu kojih Šmit nameće zakone i smjenjuje zvaničnike, nametnuta mimo Dejtonskog sporazuma.

Posebno je kritikovao zahtjeve za prenosom vlasništva nad imovinom sa entiteta na BiH, tvrdeći da se iza toga krije interes za litijum, zlato i druge minerale čija su nalazišta potvrđena u Srpskoj.

Od "čovjeka Amerike" do sankcija

„Ja sam čovjek Zapada, ali nisam dio iskrivljene liberalne vrste“, rekao je Dodik, podsjetivši da ga je krajem devedesetih tadašnja američka administracija nazivala „čovjekom Amerike“ i „daškom svježeg vjetra na Balkanu“.

Međutim, kako je dodao, povjerenje je nestalo kada je odbio da bude poslušan i da slijedi zahtjeve stranih diplomata. Kao primjer naveo je spor sa bivšim američkim ambasadorom Klifordom Bondom, koji mu je nudio dogovor u montiranom procesu.

„Rekao sam mu: Molim vas, ambasadore, napustite moj posjed“, prisjetio se Dodik.

On je istakao da je od tada protiv njega podignuto deset optužnica, ali da je u svim slučajevima oslobođen.

Tramp i Bajden

Dodik je rekao da je američki pritisak na njega posebno porastao nakon što je Džozef Bajden ponovo preuzeo funkciju predsjednika SAD. Podsjetio je da su mu prve sankcije uvedene 2016. godine, neposredno pred inauguraciju Donalda Trampa, kojeg opisuje kao „spasitelja civilizacije“.

„Prve sankcije dobio sam dva dana prije Trampove inauguracije, jer sam javno podržavao srpsku zajednicu u SAD da glasa za njega“, rekao je Dodik.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodao je da ga od tada progone „Trampovi zakleti neprijatelji“.

Pritisci i sankcije porodici

Predsjednik Srpske naglasio je da se sankcije nisu zaustavile na njemu, već su proširene i na njegovu porodicu i saradnike. „U obrazloženju stoji da su moja djeca sankcionisana jer su podržavala svog oca.

"Pa, koga bi drugo trebalo da podrže?“, upitao je Dodik.

On je podsjetio da je administracija u Vašingtonu uvela sankcije restoranu u vlasništvu njegove kćerke, dok je njena dobrotvorna organizacija, koja je gradila stanove za porodice sa više djece, ugašena nakon blokade računa.

"Neki moji prijatelji su mi rekli da su moja kćerka i sin imali sve prilike da ispadnu loše jer im je otac bio predsjednik — ali nisu. Ostali su pristojni, završili su studije i bave se ozbiljnim poslom",rekao je Dodik za američki portal "Pavlović danas".

Kao primjer je naveo i slučaj kompanije „Prointer“, sa 140 inženjera i prometom od 80 miliona dolara, koja je ostala bez posla jer je povezana sa njegovim sinom Igorom.

„Moj sin nije imao nikakve veze sa tim, ali je bilo dovoljno da se kaže da je to firma Dodikovog sina i sve je ugašeno“, istakao je predsjednik Srpske.

Dodao je da su čak i visoki zvaničnici i njegovi najbliži saradnici sankcionisani samo zbog učešća u obilježavanju Dana Republike – 9. januara.

„Ukupno 56 ljudi, uključujući ministre, poslanike, pa čak i tehničko osoblje, stavljeno je na američku crnu listu zbog proslave hrišćanskog praznika“, naglasio je Dodik.

"Dejton je urušen"

Predsjednik Srpske podsjetio je da je odmah nakon rata podržao Dejtonski sporazum, ali da su kasnije brojne nadležnosti prenesene na nivo BiH.

„Ukupno 86 ovlašćenja je oduzeto Republici Srpskoj. Danas samo ljudi bez srama mogu da govore o Dejtonskom sporazumu“, poručio je Dodik.

On je naglasio da će se Srpska i dalje suprotstavljati pokušajima centralizacije i da će štititi svoja prava i resurse.

(MONDO)