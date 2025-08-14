Dodik iz Beograda: Nećemo dozvoliti da nas vide pognutih glava

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije biti održana 12. septembra u Beogradu.

"Tada će biti održana i sjednica Savjeta za saradnju Srpske i Srbije", izjavio je Dodik za ATV nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Srpska i Srbija 15. septembra obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik ustanovljen u znak sjećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine.

Posljednja zajednička sjednica održana je 8. juna prošle godine, kada je usvojena Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda.

Dodik je poručio da ono što se dešava u Srbiji i regionu nije slučajno.

"Rehabilitacija ustaštva u regionu, pritisci stranaca u BiH i pokušaji destabilizacije Srbije dio su iste slike – slike u kojoj nas žele vidjeti pognutih glava. Kao i kod nas, i u Srbiji se napadi usmjeravaju na najjače političke stranke koje narod bira decenijama. Cilj je isti – uzeti Srbima demokratiju i nametnuti vlast koju narod nikada ne bi izabrao", naveo je Dodik na društvenoj mreži X.

On je istakao da pruža punu podršku predsjedniku Vučiću.

"Srbima i Srbiji nisu potrebne slike od kojih radost imaju samo oni koji nas žele na koljenima. Danas sam u Srbiji da podržim predsjednika Vučića u namjeri da pobijedi sile koje bi voljele da vide srpsko-srpske žrtve. Apelujem na sve normalne ljude, bez obzira na političke razlike, da shvate kako eskalacija nasilja urušava naš zajednički nacionalni interes – da se u miru razvijamo i jačamo", poručio je Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, u objavi na Instagramu, naveo da je sa Dodikom razgovarao o napadima na Srbiju i Srpsku, kao i o zaštiti nacionalnih interesa, ističući da Srpska može da računa na podršku Srbije, kao što i Srbija može da računa na Srpsku.

