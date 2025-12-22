logo
"Glad opravdava sredstva": Grupa Deda Mrazova i vilenjaka izvela nezapamćenu pljačku (Video)

"Glad opravdava sredstva": Grupa Deda Mrazova i vilenjaka izvela nezapamćenu pljačku (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Grupa od oko 40 ljudi, obučena u Deda Mrazove i vilenjake, opljačkala je supermarket u Kanadi u stilu Robina Huda. Namirnice vrijedne hiljade dolara podijeljene su ugroženima, a grupa poručuje: "Glad opravdava sredstva".

Maskirani pljačkaši hranu iz marketa podijelili siromašnima Izvor: X/@samah_fadil/printscreen

Neobična scena odigrala se u jednom supermarketu u Montrealu kada je grupa ljudi obučena kao Deda Mraz, uz pomoć maskiranih vilenjaka, napunila svoje torbe namirnicama vrijednim hiljade dolara i nestala u noći. Kasnije su objasnili da je riječ o akciji u stilu Robina Huda, kojom su željeli da skrenu pažnju na sve težu krizu i troškove života zbog kojih su osnovne potrepštine postale nedostupne običnim Kanađanima.

"Glad opravdava sredstva"

U pljački, koja se dogodila kasno u ponedjeljak, učestvovalo je oko 40 članova grupe koja se naziva Robins des Ruelles - Robini iz uličica. U saopštenju pod naslovom "Kada glad opravdava sredstva", poručili su da će hrana biti podijeljena onima kojima je potrebna.

"Radimo sve više i više samo da bismo mogli da kupimo hranu u lancima supermarketa koji inflaciju koriste kao izgovor za ostvarivanje rekordnih profita. Nema drugog načina da se to kaže: šačica kompanija drži naše osnovne potrebe kao taoce", stoji u izjavi.

Reakcija trgovačkog lanca

Iz kompanije Metro, koja u Ontariju i Kvebeku posjeduje osam velikih prehrambenih brendova, poručili su da je krađa krivično djelo i da je neprihvatljiva. Portparolka Ženeviv Gregore izjavila je da na povećanje cijena utiče više faktora, uključujući poremećaje u globalnom lancu snabdijevanja, nestabilnost cijena sirovina, promjene u uslovima međunarodne trgovine, ali i kriminal u maloprodaji.

"Treba napomenuti da smo mi kao trgovac na malo posljednja stanica u lancu snabdijevanja. Cijene na policama prodavnica direktno odražavaju troškove lanca snabdijevanja", rekla je Gregore, prenosi Index.

Takođe je istakla da je Metro tokom 2025. godine donirao 1,15 miliona dolara i obezbijedio više od 81 milion dolara u prehrambenim proizvodima bankama hrane.

Rastući kriminal i rekordni profiti

Prema podacima Savjeta za maloprodaju Kanade, kriminal u trgovinama je u porastu i u 2024. godini doveo je do gubitka prodaje većeg od 9 milijardi dolara. Istovremeno, tri velike kompanije kontrolišu veliki dio kanadskih prodavnica mješovitom robom i posljednjih godina ostvaruju rekordnu zaradu. Iako vlada izražava zabrinutost zbog profiterstva, kompanije tvrde da im se profitne marže smanjuju, iako su profiti blizu rekordnih nivoa.

Policija je potvrdila da istražuje krađu, ali zasad niko nije uhapšen. Grupa je u utorak uveče dio namirnica ostavila na javnom trgu ispod božićne jelke, navodeći da će ostatak biti podijeljen preko lokalnih banaka hrane.

"Ne zaboravite - glad opravdava sredstva. Srećan Božić", napisala je grupa na kraju.

