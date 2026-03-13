Požar u Velikoj Kladuši: Izgorio stari objekat "Saniteksa" (FOTO, VIDEO)

Požar u Velikoj Kladuši: Izgorio stari objekat "Saniteksa" (FOTO, VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Brzom intervencijom vatrogasaca lokalizovan je požar koji je večeras izbio u krugu nekadašnjeg preduzeća "Saniteks" u centru Velike Kladuše, a prema prvim informacijama povrijeđenih lica nije bilo.

Požar u Velikoj Kladuši Izvor: Radio Velika Kladuša

Iako su nadležne službe brzo reagovale, u potpunosti je izgorio stari objekat koji je već duže bio zapušten i van upotrebe, prenose federalni mediji.

U akciji gašenja učestvovali su pripadnici Vatrogasne jedinice Velika Kladuša uz podršku dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja ove opštine.

Tokom intervencije na terenu su bili službenici Policijske stanice i ekipe Hitne pomoći i Doma zdravlja Velika Kladuša. 

(Srna/Mondo)

