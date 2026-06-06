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Strašna nesreća u Čačku: Vozilo Hitne pomoći usmrtilo ženu

Strašna nesreća u Čačku: Vozilo Hitne pomoći usmrtilo ženu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Vozilo Hitne pomoć usmrtilo ženu u Čačku.

Vozilo Hitne pomoći usmrtilo ženu u Čačku Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas popodne je u Čačku vozilo Hitne pomoći usmrtilo ženu u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod tržnog centra "Roda", saznaje agencija "RINA". Vozilo Hitne pomoći se kretalo pod uključenom svjetlosnom i zvučnom signalizacijom.

Prema prvim informacijama pomenutog portala, žena je prelazila ulicu van pješačkog prelaza. Vozač Hitne pomoći nije uspio da izbjegne ženu.

"Vozilo Hitne pomoći bilo je pod rotacijom i sirenom. Žena se našla na kolovozu van pješačkog prelaza.

Sve se odigralo u nekoliko sekundi i vozač nije uspio da izbjegne udarac. Prizor je bio veoma potresan", kaže za pomenutu agenciju jedan od svjedoka.

Uviđaj je i dalje u toku. Nisu poznate sve okolnosti pod kojima se dogodila ova tragična nesreća.

(RINA/MONDO)

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Srbija Čačak

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