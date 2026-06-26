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Velika akcija policije na primorju: Uhapšen Baranin, policija češlja objekte od Ulcinja do Boke

Velika akcija policije na primorju: Uhapšen Baranin, policija češlja objekte od Ulcinja do Boke

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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U velikoj policijskoj akciji koja se od jutros sprovodi u više primorskih opština u Crnoj Gori uhapšen je Baranin Martin Janković.

Baranin Martin Janković uhapšen u velikoj policijskoj akciji Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Baranin Martin Janković uhapšen je u velikoj policijskoj akciji koja se od jutros sprovodi u više primorskih opština.

Privedeni Janković je, prema podacima bezbjednosnog sektora, pripadnik škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela.

Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", policija od Ulcinja do Boke Kotorske pretresa više objekata koji se dovode u vezu sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i njima bliskim osobama.

Tokom pretresa policija traga za dokazima koji bi mogli biti od značaja za dalje rasvjetljavanje aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa.

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Tagovi

Crna Gora hapšenje

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