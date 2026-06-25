Crnogorska policija uhapsila jednog od najtraženijih hakera

Policija Crne Gore, u saradnji sa FBI, uhapsila je u Kotoru osobu koja se, prema navodima američkih vlasti, potražuje zbog sumnje da je hakerskim napadima i krađom identiteta prouzrokovala štetu američkoj infrastrukturi procijenjenu na 3,4 milijarde dolara.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Uhapšen je državljanin Turske i Irana A. B. (39), radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi u Sjedinjenim Američkim Državama pred Višim sudom u Njujorku, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

On je optužen za krivična djela zavjere radi izvršenja računarske prevare i hakovanja računara, kao i krađe identiteta, a tereti se da je od 2013. godine, kao saradnik pravnog lica sa teritorije Irana, sprovodio masovne hakerske napade na infrastrukturu SAD, uključujući više od 150 univerziteta, čime je, prema navodima, pričinjena šteta od više od 3,4 milijarde dolara.

Dodaje se da su ukradeni podaci i pristup kompromitovanim univerzitetskim nalozima korišćeni u korist Iranske revolucionarne garde i drugih korisnika u Iranu, uključujući i univerzitete sa sjedištem u toj zemlji.

A. B. će u zakonom predviđenom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi daljeg postupka u vezi sa izručenjem nadležnim organima SAD, saopštio je crnogorski MUP.