Umjesto druga polagao vozački ispit: Obojica završila sa krivičnom prijavom

Dvojica mladića iz Nikšića, stara 18 i 19 godina, osumnjičena su da su pokušala da prevare Komisiju za polaganje vozačkog ispita tako što je jedan od njih, koristeći tuđu ličnu kartu, polagao praktični dio ispita u ime svog druga.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala Odeljenja bezbjednosti Nikšić podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću krivičnu prijavu protiv dva lica zbog sumnje da su izvršila krivična djela u vezi sa polaganjem vozačkog ispita.

Krivična prijava podnijeta je protiv Ž.A. (18) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Sumnja se da se prijavljeni Ž.A. 30. maja 2026. godine, u prostorijama jedne auto-škole u Nikšiću, lažno predstavio kao D.J. i upotrebio njegovu ličnu kartu, dovodeći u zabludu članove Komisije za polaganje vozačkog ispita, te da je u ime navedenog lica polagao praktični dio vozačkog ispita.

Krivična prijava podnijeta je i protiv D.J. (19) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja putem podstrekavanja.

D.J. je, kako se sumnja, sa umišljajem, ustupio svoju ličnu kartu licu Ž.A. kako bi se isti lažno predstavio i u njegovo ime polagao praktični dio vozačkog ispita, dovodeći na taj način u zabludu članove Komisije za polaganje vozačkog ispita.

(RINA/Mondo)