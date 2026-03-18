Put do vozačke dozvole kao "Zidanje Skadra": Neki kandidati polagali testove i po sedam puta

Put do vozačke dozvole za mnoge stanovnike Republike Srpske tokom 2025. godine bio je dinamičan, a za pojedince i izuzetno iscrpljujući, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

U okviru rubrike "Čudne stvari", koja analizira svakodnevicu kroz prizmu brojki, statističari su otkrili da je tokom protekle godine zabilježeno ukupno 26.495 izlazaka na ispit iz upravljanja motornim vozilom.

Od tog broja, uspješno je položilo 17.999 kandidata, što u ukupnom procentu iznosi 67,9 odsto prolaznosti. Zanimljivo je da je velika većina onih koji su pristupili ispitu to učinila prvi put, pri čemu je više od 12.000 kandidata vozačku dozvolu steklo već iz prvog pokušaja. Ipak, statistika bilježi i primjere izuzetne upornosti, pa su tako evidentirana 62 izlaska na praktični dio ispita sedam ili više puta, od čega je na kraju 28 kandidata uspjelo ostvariti svoj cilj.

Kada je riječ o teorijskom dijelu, odnosno poznavanju propisa o bezbjednosti saobraćaja, podaci pokazuju nešto niži stepen uspješnosti u odnosu na samu vožnju. Od ukupno 20.660 izlazaka na ovaj test, položilo je 13.788 kandidata, uz prolaznost od 66,7 odsto. Kod ove kategorije ispita upornost je bila još izraženija, jer su zabilježena čak 332 slučaja gdje su kandidati izlazili na testove sedam ili više puta, a samo 90 njih je u konačnici uspjelo da savlada gradivo.

Ni ispit iz prve pomoći, koji se često smatra najjednostavnijim dijelom procesa, nije svima protekao bez poteškoća. Od registrovanih 13.596 izlazaka, ispit je uspješno položilo nešto više od 12.000 kandidata. Iako je većina položila iz prvog puta, zabilježeni su i rijetki slučajevi gdje su kandidati na ovaj ispit izlazili čak šest puta kako bi dobili potvrdu o poznavanju prve pomoći.