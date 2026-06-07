Odgovor na dogovor Japana i Filipina? Kina pokrenula "specijalnu pomorsku operaciju"

Kina je pokrenula specijalnu pomorsku operaciju istočno od Tajvana, što dodatno komplikuje odnose sa Japanom i Filipinima.

Izvor: YouTube/screenshot/US Military

Kina je objavila da je pokrenula "specijalnu pomorsku operaciju" istočno od Tajvana, čime je dodatno zaoštrila svoj odgovor na nedavni dogovor Japana i Filipina. Te dvije države, naime, planiraju da započnu pregovore o pomorskim granicama u tom regionu i dublje povežu svoje odbrambene snage, javlja Blumberg.

Kinesko Ministarstvo saobraćaja organizovalo je "specijalnu operaciju sprovođenja pomorskog saobraćaja", izvijestila je zvanična novinska agencija Sinhua. Prema istom izvještaju, cilj ovog poteza je sprovođenje kineske "pomorske administrativne jurisdikcije" i zaštita nacionalnih interesa.

Ovakav potez Kine predstavlja snažnu eskalaciju i direktan odgovor na najavu Tokija i Manile da će sjesti za sto kako bi riješili granične sporove. Ti razgovori se odnose na vode istočno od Tajvana, ostrva koje Peking smatra svojom teritorijom. Navedeno područje se takođe preklapa sa ekskluzivnim ekonomskim zonama na koje Kina polaže pravo.

Slanje brodova kao znak otvorenog nezadovoljstva

Razgovori između Japana i Filipina "ozbiljno su prekršili teritorijalni suverenitet i pomorska prava i interese Kine", navodi se u izvještaju agencije Sinhua.

U ovoj akciji nadzora i kontrole učestvovale su pomorske agencije iz provincija, kao i snage iz Istočnog kineskog mora. Svemu je prethodio potez od 1. juna, kada je Kina već poslala brodove svoje obalske straže u "patrole za sprovođenje zakona" istočno od Tajvana kako bi otvoreno pokazala nezadovoljstvo. Tajvansko Ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na upit za komentar.

Prijetnja ratom: Japan i Filipini spremni da reaguju na invaziju

Najnovije tenzije na relaciji Peking-Tokio-Manila izbile su nakon prošlonedjeljnog sastanka japanske premijerke Sanae Takaiči i filipinskog predsjednika Ferdinanda Markosa Mlađeg. Markos je nakon susreta izjavio da obe zemlje dele čvrstu posvećenost jačanju pomorske bezbjednosti.

Obe zemlje su već ranije izazvale bijes Pekinga svojim otvorenim izjavama o Tajvanu. Filipinski lider je prošlog mjeseca poručio da će se njegova zemlja vjerovatno uključiti u slučaju sukoba oko Tajvana, i to zbog same blizine ostrva. S druge strane, japanska premijerka Takaiči je još u novembru izjavila da bi kineska invazija na Tajvan mogla biti opravdan razlog da Japan pošalje svoju vojsku na ostrvo.

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(Index/MONDO)