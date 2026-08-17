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Tragedija na UKC-u Republike Srpske: Pacijent izvršio samoubistvo skokom sa zgrade

Tragedija na UKC-u Republike Srpske: Pacijent izvršio samoubistvo skokom sa zgrade

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Pacijent B. T. (59) izvršio je samoubistvo skokom sa zgrade Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, potvrđeno je iz UKC-a Srpske.

13.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Pacijent se nalazio u teškom zdravstvenom stanju", istakli su iz UKC-a Republike Srpske.

Pacijent je bio hospitalizovan u Klinici za ortopediju i traumatologiju, a u petak, 14. avgusta, oko 21.40 časova izašao je u međuprostor na spratu i skočio sa zgrade.

O događaju su, u skladu sa procedurama, obaviješteni Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i obezbjeđenje UKC-a.

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Tagovi

UKC samoubistvo UKC RS

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