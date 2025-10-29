Tragedija na UKC-u Tuzla: Pacijent skočio sa visine i preminuo

Četrdesetosmogodišnji pacijent u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla skočio je sa visine i preminuo, rečeno je u Upravi polcije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Izvor: UKC Tuzla

Dežurna sestra u UKC-u Tuzla prijavila je oko 13.00 časova policiji da je pacijent skočio sa visine i smrtno stradao.

O događaju je obaviješteno Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, nakon čega je policija izvršila uviđaj.

Sve dalje mjere i radnje preduzimaće se po uputama tužioca.

*Ako ste u depresiji ili pomišljate na samoubistvo, postoji više načina da dobijete psihološku pomoć. Postoje brojne organizacije i službe koje nude stručnu pomoć i podršku onima u potrebi. Možete pozvati i savjetodavnu liniju Plavog telefona - 080 05 03 05.

(Srna)