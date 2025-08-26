logo
Mladić se ubio, roditelji tvrde: ChatGPT mu je pomogao da istraži metode samoubistva i napisao mu oproštajnu poruku

Autor Dušan Volaš
0

Šesnaestogodišnji mladić u Americi počinio je samoubistvo, a roditelji za to krive vještačku inteligenciju, za koju su rekli da je njihovom sinu pomogla da istraži metode samoubistva.

Roditelji tuže kompaniju Open AI jer je ChatGPT savjetovao njihovog sina o samoubistvu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema tvrdnjama roditelja, njihov sin je posljednjih sedmica koristio "Čet dži-pi-ti" kao zamjenu za društvo, te mu "pričao" o svojim problemima.

U tužbi koju su roditelji podinijeli danas, porodica je navela da je "Čet dži-pi-ti" pomogao mladiću da istraži metode samoubistva, te da, kada je izrazio suicidalne misli, bot ne samo da "nije dao prioritet prevenciji samoubistva", već mu je navodno nudio i tehničke savjete.

U jednom od posljednjih razgovora, bot mu je, kako se navodi, ponudio pomoć u pisanju oproštajne poruke i analizirao njegov plan samoubistva.

Tužba, koja je podnesena Višem sudu Kalifornije u San Francisku, na otprilike 40 stranica imenuje "Open AI", firmu koja koja stoji iza čet bota, i njenog izvršnog direktora Sema Altmana kao optužene.

Portparol "Open AI-ja" izjavio je da firma duboko žali zbog smrti mladića, naglašavajući da "Čet dži-pi-ti" uključuje zaštitne mjere koje korisnike usmjeravaju na krizne linije, ali je priznao da te mjere mogu postati manje pouzdane u dugim interakcijama.

SRNA

