U ovoj evropskoj državi građani će moći da traže uklanjanje svojih snimaka sa interneta: Ovo su detalji novog zakona

0

Danska vještačka inteligencija Izvor: Shutterstock

Danska se priprema da postane prva evropska zemlja koja građanima daje zakonska prava na vlastiti izgled, glas i fizičke osobine u digitalnom okruženju. Novi zakon, koji je u fazi javne rasprave i očekuje se da bude usvojen do kraja 2025. godine, ima za cilj zaštitu od zloupotrebe od vještačke inteligencije, odnosno AI-generisanih "deepfake" sadržaja.

Ključne odredbe predloženih izmjena:

· Pravo na kontrolu lične slike i glasa: Svaka osoba biće ovlašćena da zahtijeva uklanjanje digitalnih sadržaja koji koriste njen izgled ili glas bez prethodne saglasnosti. Ovo uključuje i umjetničke performanse koje su digitalno imitirane bez dozvole.

· Zaštita umjetničkih performansa: Umjetnici će imati proširena prava koja obuhvataju i ne-tradicionalne performanse, kao što su improvizacije i neverbalni izrazi, koji prethodno nisu bili zaštićeni autorskim pravima.

· Izuzeci za parodiju i satiru: Zakon predviđa izuzetke za sadržaje koji spadaju u domen parodije i satire, kako bi se očuvala sloboda izražavanja.

· Odgovornost platformi: Tehničke platforme koje ne uklone neovlašćene deepfake sadržaje suočiće se sa značajnim novčanim kaznama. Ove mjere su u skladu sa EU Zakonom o digitalnim uslugama.

· Zaštita nakon smrti: Prava na ličnu sliku i glas produžavaju se 50 godina nakon smrti osobe, omogućavajući porodici da zaštiti digitalnu imidž osobe i nakon njenog odlaska. 

Šta je "deepfake"?

"Deepfake" predstavlja vrlo realističan digitalni prikaz osobe, uključujući njen izgled i glas, što ga čini alatom lakim za zloupotrebu.

Ove promjene predstavljaju pionirski pristup u Evropi u zaštiti digitalnog identiteta pojedinaca i mogu poslužiti kao model za druge zemlje u regulisanju upotrebe AI tehnologije u medijima.

Danski ministar kulture Jakob Engel-Šmidt izjavio je kako se nada da će zakon koji je pred parlamentom poslati nedvosmislenu poruku da svako ima pravo na vlastiti izgled i glas.

"U zakonskom prijedlogu dogovaramo se i šaljemo jasnu poruku da svako ima pravo na vlastito tijelo, glas i crte lica, što očito nije način na koji trenutni zakon štiti ljude od vještačke inteligencije. Ljudi se mogu provući kroz digitalnu mašinu što će se zloupotrijebiti u razne svrhe, a ja to ne mogu prihvatiti", rekao je u junu za Gardijan.

Izmjene danskog zakona o autorskim pravima, nakon što budu usvojene, teoretski će omogućiti građanima Danske da zahtijevaju uklanjanje takvog sadržaja sa internet platformi ako je objavljen bez pristanka. Kršenje predloženih pravila moglo bi rezultirati isplatom odštete oštećenima.

Vlada je navela da nova pravila neće uticati na parodije i satiru, koje će i dalje biti dozvoljene.

"Naravno da ovim korakom ulazimo u novo polje, a ako platforme to ne budu poštovale, spremni smo da preduzmemo dodatne korake", rekao je ministar.

Takođe je dodao da se nada da će i druge evropske zemlje slijediti danski primjer, kao i da planira da iskoristi predstojeće dansko predsjedavanje EU kako bi svoje planove podijelio sa evropskim kolegama.

(EUpravo zato.rs)

