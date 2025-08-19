logo
Rado ćete prepustiti ovaj posao: Pogledajte kako se humanoidni robot pokazao u slaganju veša

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
1

Sve smo bliži vremenu kada će AI roboti preuzimati i svakodnevne kućne poslove od nas.

robot koji slaže veš Izvor: YouTube / Figure

Američka kompanija Figure nedavno je objavila demonstracioni video svog AI humanoidnog robotaFigure 02 koji slaže opran veš. Snimak jasno pokazuje da smo još jedan korak bliže ostvarenju sna o kućnim robotima koji će nas zamijeniti u obavljanju svakodnevnih obaveza.

U videu se vidi kako Figure 02 slaže šest peškira, pri čemu mu je u prosjeku bilo potrebno oko 22 sekunde po komadu. Ipak, robot nije savršen - jednom prilikom je promašio da uzme peškir, a na kraju je naglim potezom prilikom predavanja korpe poremetio već složene peškire.

Slaganje veša nije jedini zadatak koji kompanija Figure želi da osposobi kod svog robota. Prethodno je najavljeno da će roboti biti zaposleni u BMW fabrici.

Robot Figure 02 pokreće Helix AI softver, koji je kompanija sama razvila. Na početku je sarađivala sa kompanijom OpenAI, ali je kasnije odustala i razvila sopstveni AI.

Figure, međutim, nije jedina kompanija koja želi da na ovaj način komercijalizuje robote. Slične planove imaju i druge firme iz oblasti robotike, piše Zimo.

Robot slaže peškire
Izvor: Figure

(MONDO/SmartLife

zole

Lako je složiti peškir de nek složi plahtu sa gumom

