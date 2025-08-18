logo
Koji telefon ima najbolju kameru na svijetu? Poznata laboratorija tvrdi - novi Huawei je neprikosnoveni kralj

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Huawei Pura 80 Ultra iznad svih - da li ste stvarno očekivali išta drugačije?

Huawei Pura 80 Ultra specifikacije i kamera Izvor: YouTube / Average Dad

Svjetski poznata laboratorija DXOMARK upravo je ažurirala svoju top listu telefona sa najboljim kamerama. Nakon detaljne recenzije najnovijeg Huawei modela, dileme više nema - Pura 80 Ultra je novi kralj mobilne fotografije, i to ubjedljivo.

Nakon impresivnih performansi koje je prikazao na testu, Pura 80 Ultra je ostvario ukupan skor od 175 poena i time prestigao modele Oppo Find X8 Ultra (169 poena) i Vivo X200 Ultra (167 poena), koji su već neko vrijeme dominirali.

Zanimljivo, novi Huawei nije ubjedljivo najbolji samo u ukupnom rezultatu, već kako na polju fotografisanja, tako i na polju snimanja - gdje je iPhone godinama dominirao.

DXOMARK u svojim detaljnim testovima ističe nekoliko ključnih prednosti kamere:

  • Konzistentan kvalitet fotografija: živopisne boje, oštri detalji i prirodno osvjetljenje u različitim uslovima
  • Portreti sa laskavim tonovima kože i mekan, prirodan "bokeh" efekat
  • Ultraširokougaone i telefoto fotografije zadržavaju jasne i detaljne kadrove, čak i pri velikom uvećanju
  • Video stabilan i gladak, sa izuzetnim detaljima - čak i u pokretu

Što se tiče nedostataka, laboratorija je primijetila povremene promene u boji i osvjetljavanju, ali samo tokom fotografisanja u izazovnim uslovima.

Nakon premijere u Kini, bilo je jasno da nova Ultra donosi hardver kamera koji i te kako obećava

(MONDO/SmartLife

Huawei Huawei Pura 80 Ultra smartfon

