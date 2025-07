Testirali smo Huawei FreeBuds 6: Slušalice koje pucaju iznad očekivanja

Huawei FreeBuds 6 donose dvostruke drajvere u bubicama otvorenog dizajna, aktivno poništavanje buke i podršku za zvuk izuzetno visoke rezolucije - ali pod jednim uslovom.

Izvor: Ilija Baošić

Na test su nam stigle Huawei FreeBuds 6 - nove bežične slušalice u ponudi tehnološkog giganta, koje kombinuju neobičan otvoreni dizajn, podršku za aktivno poništavanje buke i zvuk visoke rezolucije.

U pitanju je prvi Huawei model otvorenog tipa sa dvostrukim drajverima, a kompanija ovdje očigledno cilja na korisnike kojima udobnost znači više od potpune izolacije.

Kakvi su naši utisci nakon vremena provedenog sa ovim modelom - veoma pozitivni, ali više detalja možete pročitati u nastavku. Pa hajde da počnemo.

Huawei FreeBuds 6: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Huawei FreeBuds 6 slušalice dostupne su u crnoj, bijeloj i upadljivo ljubičastoj boji. Kutijica za punjenje ima zanimljiv, spljošten oblik jajeta sa dijagonalnim poklopcem, izrađena je od mat plastike i lako staje u džep. Poklopac se otvara pouzdano, a slušalice unutra čvrsto drže jaki magneti. Ni snažno protresanje ne može da ih izbaci iz ležišta - probali smo.

Same slušalice nemaju silikonske gumice, već samo naležu na ušnu školjku - nešto što veoma znači onima koje iritira guranje bubica u ušni kanal. Međutim, iako Huawei tvrdi da je pažljivo dizajnirao FreeBuds 6 kako bi odgovarale što većem broju ljudi, nema sumnje da postoji određen broj onih kojima će jednostavno prelako ispadati - kao i sve druge slušalice otvorenog dizajna. Ako pripadate ovoj grupi, to je nešto što treba da imate na umu prije kupovine.

Što se tiče izgleda slušalica, u pitanju je karakteristika po kojoj se FreeBuds 6 model značajno izdvaja u odnosu na konkurenciju. Kratka drška koja se blago širi pri dnu podsjeća na kapljicu, i odmah daje do znanja da je Huawei želio da ponudi nešto drugačije, i to bez kompromisa u kvalitetu. Izrada je odlična, a IP54 sertifikat znači da su slušalice otporne na prašinu i prskanje vodom.

Vidi opis Testirali smo Huawei FreeBuds 6: Slušalice koje pucaju iznad očekivanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 11 / 11

Uz dobro osmišljen oblik koji prati linije uha i težinu jedne bubice od svega 4,9 grama, mogli smo da ih nosimo satima bez osjećaja pritiska ili zamora.

Za dodatnu stabilnost, u kutiji smo pronašli i dva para gumenih nastavaka koji se mogu navući na slušalice. Ove protivklizne gumice pomažu da bubice stoje sigurnije prilikom trčanja ili drugih aktivnosti.

Huawei FreeBuds 6: Funkcije

Izvor: Ilija Baošić

Povezivanje Huawei FreeBuds 6 slušalica se vrši preko Bluetooth 5.2 veze sa praktično svim modernim uređajima kao što su telefoni, tableti, računari. Ipak, kao i kod ostalih modela u Huawei ponudi, širi potencijal otključava se kroz Huawei AI Life aplikaciju, koja omogućava precizno podešavanje aktivnog podešavanja buke (ANC), ekvilajzera, detekcije dodira i pokreta itd. Tu je i zgodna funkcija za pronalaženje slušalica koja pomaže da pronađete zaturenu bubicu uz zvučni signal.

Slušalicama se upravlja dodirom. Ova vrsta kontrole nije naš omiljeni način upravljanja muzikom, ali kada smo se navikli, sve je funkcionisalo precizno i bez kašnjenja. Automatsko pauziranje, kada se jedna bubica izvadi iz uveta, radi pouzdano, a jedan od najzanimljivijih dodataka je upravljanje pozivima pokretom glave - klimanje glavom prima poziv, odmahivanje ga odbija. Ova funkcija radi iznenađujuće tačno i bila je veoma korisna kada su nam ruke bile zauzete.

Iako imaju otvoreni dizajn, FreeBuds 6 iznenađujuće dolaze sa podrškom za aktivno poništavanje buke. ANC nije uporediv sa slušalicama koje imaju silikonske gumice, ali možemo potvrditi da osjetno redukuju okolnu buku kao što su zvuk motora ili klima uređaja. Visoku tonovi su uglavnom ostajali prisutni, ali to je nešto što se i moglo očekivati.

Velika prednost FreeBuds 6 modela je i podrška za multipoint povezivanje - istovremeno mogu biti povezane sa, na primjer, telefonom i laptopom. Kada stigne poziv, zvuk se automatski prebacuje sa jednog uređaja na drugi, a po završetku poziva se vraća nazad. Ova funkcija je radila besprijekorno tokom testiranja i značajno doprinijela svakodnevnoj praktičnosti.

Huawei FreeBuds 6: Zvuk

Izvor: Ilija Baošić

FreeBuds 6 model donosi prvi sistem dvostrukih drajvera u ponudu Huawei slušalica otvorenog dizajna - 11 mm dinamički drajver sa četvorostrukim magnetom za snažan bas i planarni visokofrekventni drajver za jasnoću visokih tonova. Ova kombinacija pokriva raspon od 14 Hz do 48 kHz, što se u praksi čuje kroz pun, dubok bas, bogate srednje tonove i čiste visine.

Podatak koji će audiofilima biti od velikog značaja je da FreeBuds 6 podržavaju bežični prenos visoke rezolucije, i to zahvaljujući Huawei L2HC 4.0 kodeku koji omogućava reprodukciju do 48 kHz/24-bita pri 2,3 Mbps.

Nažalost, L2HC je dostupan isključivo ako se slušalice upare sa novijim Huawei telefonima. Svi ostali se mogu osloniti na LDAC (do 990 kbps), AAC i SBC, pri čemu je LDAC odlična opcija za većinu Android uređaja.

Pored toga, kako bi kvalitet zvuka bio na što većem nivou, isti se prilagođava na osnovu oblika uha, načinu nošenja i jačini zvuka. Rezultat je bio uvek uravnotežen ton - sa vokalima koji ne nestaju iza basa i visokim tonovima koji su ostajali čisti i prijatni. Za slušalice otvorenog tipa, ovo je veoma impresivano.

Huawei FreeBuds 6: Baterija

Izvor: Ilija Baošić

FreeBuds 6 slušalice (39,5 mAh po slušalici) nude prilično solidnu autonomiju - do 6 sati slušanja bez aktivnog poništavanja buke, odnosno oko 4,5 sata kada je ANC uključen i koristi se LDAC kodek. Ako tome dodamo kutijicu (510 mAh), ukupna autonomija dostiže do 36 sati bez, odnosno do 27 sati sa uključenim poništavanjem buke - više nego dovoljno za celodnevno korišćenje.

Punjenje je brzo i praktično. Slušalice se pune do 100% za 30 do 40 minuta u kutijici, dok se sama kutijica puni za oko 60 minuta pomoću USB-C kabla. Podržano je i bežično punjenje, koje traje oko dva i po do tri sata.

Zaključak nakon vremena provedenog sa FreeBuds 6 modelom je da je baterija pouzdana, da se brzo dopunjuje i ne traži često povezivanje sa punjačem, čak ni uz aktivne napredne opcije poput ANC-a i visoko-kvalitetnog audio prenosa.

Huawei FreeBuds 6: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

Huawei FreeBuds 6 slušalice dolaze u tri boje - crna, bijela i ljubičasta - a njihova preporučena maloprodajna cijena iznosi oko 160 evra.

(MONDO/SmartLife)