TESTIRALI SMO HUAWEI FREEBUDS 5I: Ako je dobar zvuk ono što tražite...

Bilo da se želite dobre slušalice za sport ili tražite kvalitetan zvuk, sa Huawei FreeBuds 5i bežičnim slušalicama nećete pogriješiti.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Kompanija Huawei je tehnološki gigant u pravom smislu te riječi. Ponuda ovog proizvođača je toliko šarenolika da je gotovo nemoguće nabrojati koji sve proizvodi sačinjavaju njihov portfolio, ali kada, nakon niza uspješnih i kvalitetnih gedžeta, izbace novi uređaj na tržište, obrve se već po navici podižu. Jedan od uređaja koji smo dočekali sa kuriozitetom su i Huawei FreeBuds 5i bežične slušalice, koje smo imali priliku da testiramo.

Dizajn

Hajde da počnemo od kutijice za punjenje slušalica. Ono što je na samom startu veoma pohvalno jesu dimenzije zahvaljujući kojima kutijicu možete nesmetano staviti u onaj mali džep na farmerkama za koji niko nije siguran čemu tačno služi. Oblik kutijice za punjenje je nalik spljoštenom jajetu ili kamenčiću, a završna obrada, iako glatka na dodir, daje dovoljno otpora pod prstima da ste sigurni da vam neće iskliznuti i da ćete moći da je otvorite bez problema.

Kada smo već kod otvaranja, bili smo svjedoci mnogih bežičnih slušalica, čak i skupljih, čija kutijica djeluje nevjerovatno jeftino i lomljivo. Ovo nije slučaj sa FreeBuds 5i. Šarka pruža pravi balans otpora i čvrsto drži poklopac otvorenim ili zatvorenim, bez praznog hoda, uvijanja i "landaranja". Pod prstima se jasno osjeti gdje poklopac "želi" da ide, a momenat kada se u potpunosti otvori ili zatvori je vrlo prijatan - što može biti i loše ako ćete se satima igrati sa kutijicom.

Kada su same slušalice u pitanju, veoma su lagane (4,9 g), a njihova završna obrada je, za razliku od kutijice, potpuno glatka, pa ih je lako ubaciti ili izvući iz iste, odnosno staviti i vaditi iz ušiju. Tu je i IP54 ocjena otpornosti na znoj i vodu, što ih čini odličnim čak i za one najzahtjevnije korisnike - sportiste.

Bubice posjeduju ergonomski dizajn kako bi dobro prianjale uz ušnu školjku, a možemo potvrditi da su zaista udobne i sigurne za nošenje. Hodali smo, skakali, tresli glavu, pipali površinu drške osjetljivu na dodir, a FreeBuds 5i su stameno zadržale svoju poziciju. Ipak, ukoliko bismo morali da im pronađemo zamjerku, onda bi to definitivno bilo da štrče iz uveta više nego što bismo mi željeli.

Vidi opis TESTIRALI SMO HUAWEI FREEBUDS 5I: Ako je dobar zvuk ono što tražite... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 8 8 / 8

Huawei FreeBuds 5i dolaze u tri boje: Nebula Black tamno sivoj, Isle Blue plavoj i Ceramic White bijeloj, koje su uniformne na samim slušalicama, ali kutijica je prožeta sitnim tačkicama.

Zvuk

Huawei FreeBuds 5i dolaze sa dinamičkim drajverom od 10 mm, i već na prvo slušanje je bilo jasno da kvalitet zvuka neće biti problem. Zahvaljujući LDAC protokolu prenosa, frekventnom opsegu od 20 do 40.000 Hz, kao i Hi-Res sertifikatu, mogućnostima koje se uglavnom viđaju na skupljim bežičnim slušalicama, iskustvo slušanja sadržaja je vrlo pohvalno.

Niski tonovi su puni detalja, ali ne po cijenu zagušivanja svega ostalog, što je veoma impresivno. Visoki tonovi su takođe za svaku pohvalu, međutim, u pojedinim momentima smo poželjeli bolje vokale. Ovo zvuči kao zamjerka, ali Huawei može da krivi samo sebe - FreeBuds 5i jednostavno zvuče bolje nego što koštaju, pa se poređenje sa skupljim modelima samo nametalo.

Poništavanje buke

Kada je poništavanje buke u pitanju, moraćemo da počnemo sa zamjerkom koja nema veze sa radom ove funkcije, ali povezana je sa tri dostupna režima u kojima slušalice mogu biti - Noise canceling (poništavanje buke), Awareness (osluškivanje okoline) i Off (isključivanje prethodnih režima). Jednostavno, ne postoji situacija u kojoj bismo poželjeli da slušalice koristimo u Off režimu - ili želimo da čujemo svoju okolinu, ili ne želimo, nema između. Zato je veoma frustrirajuće što smo morali da radimo korak više kako bi menjali režime, pa bismo voljeli da u aplikaciji postoji način da se Off funkcija pri korišćenju slušalica isključi iz izbora.

Srećom, poništavanje buke je bilo veoma dobro. Put u avionu i korišćenje gradskog prevoza je proteklo bez problema, zvuk motora je potpuno nestao, a muzika se čula jasno i glasno. Putem Huawei AI Life aplikacije se mogu podesiti tri različita stepena poništavanja buke u zavisnosti od okruženja u kojem se boravi.

Osluškivanje okoline je takođe pohvalno za cijenu koju Huawei traži za ove bežične slušalice, a razgovori se mogu voditi neometano, bez potrebe da se jedna od bubica izvadi iz uveta.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Autonomija baterije

Trajanje baterije je još jedna svijetla tačka FreeBuds 5i slušalica. Nismo uspijevali da ispraznimo slušalicu tokom korišćenja, iako smo ih ekstenzivno koristili, ali Huawei tvrdi da se muzika može slušati do 7,5 sati nakon što se potpuno dopunjene bubice izvade iz kutijice. Kada toj autonomiji dodamo i samu kutijicu, korisnicima je na raspolaganju 28 sati reprodukcije, a ukoliko se slušalice koriste za razgovore, odnosno sa samo jednom bubicom u uvetu, taj broj sati se duplira.

Zaključak

Novac koji Huawei traži za FreeBuds 5i nije mali (oko 220 KM), ali ukoliko uzmemo u obzir šta se sve nudi i ukoliko ove bežične slušalice uporedimo sa konkurencijom, slobodno možemo reći da nećete pogriješiti ukoliko baš one budu vaš sljedeći izbor. Kvalitet zvuka je odličan, poništavanje buke takođe, a autonomija baterije će osigurati da će naporni trening ili višesatne sesije slušanja omiljenih pjesama proteći bez prekida.

Huawei FreeBuds 5i ZA:

Dobar kvalitet izrade, pogotovo kutijice

Impresivan kvalitet zvuka za cenu

Dobro poništavanje buke

Odlična autonomija baterije

Huawei FreeBuds 5i PROTIV:

Štrče iz uveta više nego što bismo željeli

Off režim se ne može ukloniti

(MONDO)