Testirali smo Redmi Note 14 Pro+ 5G: Odličan kandidat za novog šampiona srednje klase

Izdržljiv dizajn, zakrivljeni AMOLED ekran dijagonale 6,67 inča, glavna kamera od 200 MP i niža cijena. Ne propustite da pročitate kako se najbolji telefon Redmi Note 14 Pro serije pokazao na našem testu.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Redmi Note serija odavno je sinonim za telefone koji nude izvanredan balans između performansi i cene. Svaka nova generacija donosi poboljšanja koja je teško ignorisati, a ni sa modelom Redmi Note 14 Pro+ 5G Xiaomi nije podbacio. Ovaj telefon donosi funkcije koje su ne tako davno bile rezervisane samo za premijum modele – ogromnu kameru od 200 MP, zakrivljeni AMOLED ekran, više nego solidan čipset i rekordno brzo punjenje. Na papiru, sve zvuči impresivno.

Interesantno, Redmi Note 14 Pro+ 5G stigao je na tržište sa nešto nižom cijenom u odnosu na prethodnika, ali ne na uštrb ključnih specifikacija. Tokom detaljnog testiranja, ispitali smo njegove karakteristike, od dizajna, ekrana, performansi, pa sve do kamera i baterije.

U nastavku recenzije saznaćete kako se Redmi Note 14 Pro+ 5G pokazao u realnim uslovima, odnosno da li je Xiaomi još jednom uspio da napravi ozbiljnog konkurenta za najbolji telefon u srednjem cjenovnom rangu. Krenimo redom i otkrijmo njegove najjače adute, kao i potencijalne slabosti.

Redmi Note 14 Pro+ 5G DIZAJN

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Xiaomi je za potrebe novog modela unio svežinu u dizajn, pa Redmi Note 14 Pro+ 5G već na prvi pogled odskače svojim izgledom. Telefon ima zakrivljen ekran i poleđinu, što mu daje elegantan, ergonomičan oblik. Okviri su prilično tanki, a veliko ostrvo na sredini vrha poleđine, u kojem su smeštene kamere i IR dioda, dominira izgledom uređaja.

Kvalitet izrade uliva povjerenje. Ram je aluminijumski, a kućište nosi IP68 oznaku otpornost na vodu i prašinu. Prednju stranu štiti Gorilla Glass Victus 2, što se baš i ne viđa u srednjoj klasi, dok je poleđina prekrivena Gorilla Glass 7i staklom. Težina od oko 205 grama ne čini ga laganim, ali zahvaljujući zakrivljenim ivicama, Note 14 Pro+ 5G odlično leži u šaci i ostavlja udoban, robusan utisak.

Na dnu ekrana nalazi se optički skener otiska prsta, integrisan ispod stakla. Smješten je nešto niže nego što bismo željeli, ali se u radu pokazao kao veoma brz i pouzdan. POWER taster i "klackalica" za podešavanje jačine zvuka nalaze se na desnom boku, a USB-C port i "fiokica" za SIM kartice na dnu. Otvore stereo sistema zvučnika pronašli smo i na vrhu i na dnu, i možemo reći da su prilično glasni, kao i da je njihov kvalitet veoma dobar.

Treba napomenuti i da se ispod stakla na poleđini nalazi NFC antena za beskontaktno plaćanje i očitavanje tagova, a ono što je posebno pohvalno je i prisustvo podrške za eSIM.

Sve u svemu, Redmi Note 14 Pro+ 5G ostavlja veoma pozitivan utisak dizajnom. Spoj zakrivljenog stakla, neuobičajeno visokog nivoa zaštite kućišta i kvalitetnih materijala čine da ovaj telefon deluje skuplje nego što jeste.

Redmi Note 14 Pro+ 5G EKRAN

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Ekran je prošle godine bio jača strana Redmi Note Pro serije, a taj trend vidimo i ove. Redmi Note 14 Pro+ 5G posjeduje veliki 6.67-inčni AMOLED displej zakrivljenih ivica, koji se osvežava brzinom do 120 Hz kako bi obezbijedio glatko skrolovanje kroz interfejs. Rezolucija je 1220 x 2712 piksela, što rezultuje vrlo oštrim prikazom ( oko 446 ppi). Panel podržava prikaz do 68 milijardi boja, kao i HDR10+ i Dolby Vision standarde. To znači da će kompatibilni video sadržaji izgledati zaista impresivno, sa bogatim bojama i kontrastom.

Zahvaljujući AMOLED tehnologiji, boje na ekranu su žive, a crna je zaista crna – odličan kontrast čini gledanje videa i igranje igara pravo, užitkom. Displej takođe podržava Always-on Display prikaz za obavještenja, a Xiaomi je implementirao veoma visoku frekvenciju PWM zatamnjivanja od 1920 Hz kako bi se smanjilo treperenje pri niskoj osvijetljenosti.

Kada već pominjemo osvjetljavanje, Xiaomi je ekran najnovijeg modela na ovom polju značajno unapredio, pa panel ima sposobnost da dosegne 3.000 nita, odnosno 1.800 nita više u odnosu na prethodnika. Tako je bar na papiru. U praksi, nismo imali problema sa čitljivošću na otvorenom. Čak i pod direktnim svetlom, prikaz je ostajao čitljiv i u velikoj meri zadržavao kvalitet boja.

Nažalost, displej ne koristi LTPO tehnologiju promenljivog osvježavanja, ali to je lako oprostiti u ovom rangu. Bilo kako bilo, Xiaomi je isporučio vrhunski ekran za uređaj srednje klase – veliki, svetao, živopisan i gladak, koji će zadovoljiti i zahtjevnije korisnike.

Redmi Note 14 Pro+ 5G PERFORMANSE I SOFTVER

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

U srcu Redmi Note 14 Pro+ 5G telefona nalazi se Snapdragon 7s Gen 3, čipset kompanije Qualcomm, izrađen na 4 nm proizvodnom procesu. Ovo je prvo pojavljivanje ovog procesora u nekom uređaju na našem testu.

Konfiguracija je osmojezgarna i kombinuje Cortex-A720 i Cortex-A520 jezgra, uz Adreno 710 grafiku. Iako Snapdragon 7s Gen 3 ne može da se suprotstavi flagship rešenjima, pa čak ni ostatku Snapdragon 7 serije, svakako je unapređenje u odnosu na prošlogodišnji Dimensity 7200 Ultra čipset. Šta od toga imaju budući korisnici? Glatko iskustvo u svakodnevnim zadacima, multitaskingu, pa čak i zahtjevnijim aplikacijama.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Što se grafičkih performansi tiče, Adreno GPU u Snapdragon 7s Gen 3 čipsetu omogućava da se igre pokreću bez poteškoća. Većina naslova radi glatko na visokim podešavanjima, dok je za najzahtevnije igre (npr. Genshin Impact) potrebno smanjiti detalje za veći broj kadrova u sekundi.

Ništa manje važno je i to da se u našim testovima pokazao pouzdanim. U stres testovima nikada nije bio previše vruć i održavao je gotovo maksimalne performanse, bez "štucanja". Primjera radi, nakon dugotrajnog opterećenja u 3DMark-u, stabilnost je iznosila 98,9%.

Model koji smo testirali raspolagao je sa 12 GB RAM i 512 GB interne memorije, što je vrh ponude za ovaj uređaj (osnovna verzija ima 8 GB RAM i 256 GB).

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Kada je riječ o softveru, Redmi Note 14 Pro+ 5G pokreće HyperOS, zasnovan na Android 14 operativnom sistemu. Ukoliko ste ikad koristili Xiaomi telefon, osjećaćete se kao kod kuće u poređenju sa MIUI-om, s tim da novi softver donosi još više korisnih funkcija, dodataka i prijatnih animacija.

Ukratko, Redmi Note 14 Pro+ 5G pruža kompletno iskustvo: dovoljno jak hardver za glatko izvršavanje svih uobičajenih aktivnosti i sveobuhvatan softver koji korisniku nudi brojne funkcionalnosti, uz tek neki kompromis koji ciljna grupa korisnika vjerovatno neće ni primijetiti.

Redmi Note 14 Pro+ 5G KAMERE

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Jedan od najjačih aduta Redmi Note 14 Pro+ 5G telefona nesumnjivo je njegov sistem kamera, predvođen impresivnim glavnim senzorom visoke rezolucije. U pitanju je optički stabilizovan ISOCELL HP3 senzor Samsung proizvodnje, veličine 1/1.4", otvora blenda f/1.7 i rezolucije od vrtoglavih 200 MP. U pomoć mu priskaču ultraširokougaona kamera od 8 MP i skromni makro senzor od 2 MP za fotografisanje iz velike blizine. U izrezu ekrana smještena je selfi kamera od 20 MP.

Glavna kamera podrazumijevano koristi pixel-binning tehniku, odnosno spaja okolne piksele u jedan. Rezultujuće fotografije su rezolucije oko 12,5 MP, mada se uvijek može odabrati režim za fotografisanje u punoj rezoluciji, koji ne preporučujemo ukoliko prostor nije izuzetno dobro osvijetljen - što aplikacija kamere i sama preporučuje korisniku.

Kvalitet fotografija koje smo dobili u automatskom režimu i dobro osvetljenim uslovima apsolutno ispunjava očekivanja za ovu klasu, a neretko ih i prevazilazi. Slike su vrlo detaljne i oštre, sa prirodnim prikazom boja koji nije prenaglašen. Ultraširokougaona i makro kamera su danju zadovoljavajuće, mada bismo više voljeli da je Xiaomi implementirao kvalitetniji telefoto senzor umjesto njih.

Kada padne noć, Redmi Note 14 Pro+ 5G snalazi se odlično i ovdje smo najbolje mogli da vidimo svu moć optički stabilizovane glavne kamere. Zapravo, noćne fotografije su nas impresionirale više nego dnevne! Zahvaljujući velikom otvoru blende i odličnoj softverskoj obradi, fotografije u ovim uslovima su čiste, oštre i sa zavidnom količinom detalja. Šum je uglavnom minimalan ili vešto filtriran, pa tamne površine izgledaju glatko.

Redmi Note 14 Pro+ 5G BATERIJA I PUNJENJE

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Redmi Note 14 Pro+ 5G opremljen je baterijom od 5.110 mAh, što je neznatno povećanje u odnosu na 5.000 mAh u prošloj generaciji. Autonomija je subjektivna zavisi od onoga što radite na telefonu, a mi smo uspijevali da s lakoćom izvučemo dan i po do dva dana upotrebe.

Ono što je posebno impresivno je podržana snaga punjenja do čak 120 W. Ovo je brojka sa kojom ne mogu da se mjere nije najskuplji flagship telefoni konkurenata, a upravo ona vlasnicima ovog uređaja omogućava da nikad ne brinu da li će iz kuće izaći sa nedovoljnim procentom baterije.

Od prazne do pune baterije, bilo nam je neophodno tek oko 20 minuta, mada smo sigurni da će korisnici i sa upola manje vremena telefon moći da napune dovoljno da izdrži cijeli dan.

Što se tiče bežičnog punjenja, njega ovde nema. Nismo ga ni očekivali u ovoj klasi, niti nam je nedostajalo pored impresivno brzog žičnog punjenja.

Redmi Note 14 Pro+ 5G CIJENA I DOSTUPNOST

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Redmi Note 14 Pro+ 5G dostupan je u Srbiji u tri boje i dvije memorijske konfiguracije. Korisnici mogu da biraju između crne, plave i ljubičaste, odnosno da li im je dovoljno 8/256 GB ili 12/512 GB.

Preporučena maloprodajna cijena za verziju sa 8 GB RAM i 256 GB interne memorije iznosi 52.999 dinara, što je 2.000 dinara niže u odnosu na prošlogodišnji model u istoj konfiguraciji. Oni koji se odluče za najskuplju verziju (12/512 GB), moraće da izdvoje 59.999 dinara.