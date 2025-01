Redmi Turbo 4: Moćne performanse, ogromna baterija i vrhunska otpornost na vodu i prašinu

Novi Redmi donosi odlične performanse po odličnoj cijeni. Iako neće napustiti Kinu, njegovo lansiranje nam daje prvi pogled na brata blizanca koji uskoro hoće.

Izvor: Xiaomi

Kompanija Xiaomi je u Kini lansirala svoj najnoviji pametni telefon, Redmi Turbo 4. U pitanju je povoljan uređaj koji donosi neke veoma interesantne specifikacije, a koji je prethodne nedjelje najavljen kao prvi model koji će pokretati novi Dimensity čipset kompanije MediaTek.

U tom duhu, ispod "haube" Redmi Turbo 4 telefona krije se Dimensity 8400 Ultra, osmojezgarni čip koji prati istu "All-Big Core" filozofiju kao Dimensity 9400 flagship rešenje, odnosno koristi isključivo performantna jezgra.

Za grafiku je zadužen Mali-G720 GPU, za koji kompanija MediaTek tvrdi da donosi 24% bolje performanse i 42% bolju efikasnost.

Izvor: Redmi / Weibo

Kada je riječ o dizajnu samog telefona, Redmi Turbo 4 na raspolaganje stavlja popularni stakleni sendvič, sa plastičnim ramom u sredini. Xiaomi je za potrebe zaštite ekrana koristio Gorilla Glass 7i staklo, povoljnije rešenje koje ćemo u narednom periodu viđati sve više, ali ono što je najzvučnija odlika su nesumnjivo IP66 + IP68 + IP69 sertifikati otpornosti na vodi i prašinu.

Prednju stranu krasi 6,67-inčni LTPS OLED ekran, rezolucije 1.220 x 2.712 piksela, koji se osvežava do 120 Hz i osvjetljava do odličnih 3.200 nita. Tu je i podrška za prikaz HDR10+ i Dolby Vision sadržaja, kao i PWM zatamnjivanje od 2.560 Hz za one sa osjetljivijim očima.

Izvor: Redmi / Weibo

Sa suprotne strane uređaja nalazi se sistem dvostrukih kamera, čiji glavni senzor je Sony LYT6600, rezolucije 50 MP, a sekundarni ultraširokougaoni od 8 MP. Selfi kamera je rezolucije 20 MP i nalazi se u izrezu u sredini gornjeg dijela ekrana.

Zvučnim specifikacijama tu nije kraj, jer je za napajanje Redmi Turbo 4 telefona upotrebljena silicijum-ugljenična baterija kapaciteta 6.550 mAh, koja podržava maksimalnu brzinu punjenja snagom do 90 W.

Redmi Turbo 4 neće napustiti Kinu, ali...

Redmi Turbo 4 je uređaj ekskluzivan za kinesko tržište, na kojem će njegova početna cijena biti 2.000 juana (oko 265 evra) za model sa 12 GB RAM i 256 GB interne memorije.

Izvor: POCO

Iako novi Redmi nećemo vidjeti globalno, hoćemo njegovog brata blizanca, POCO X7 Pro, za kojeg znamo da će se u velikoj mjeri zasnivati na ovom uređaju, a čija premijera će biti održana 9. januara 2025. godine.

Pogledajte 00:29 Redmi Turbo 4 Izvor: Redmi / Weibo Izvor: Redmi / Weibo

(MONDO/SmartLife)