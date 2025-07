Samsung Galaxy Z Flip7 serija: Konačno ekran preko cijelog poklopca, a stigao je i povoljniji model

Nova generacija Samsung-ovih Flip telefona stiže u modernizovanom izdanju, a kompanija prvi put uvodi i pristupačniji model u Flip porodicu.

Samsung je 9. jula predstavio Galaxy Z Flip7 i Galaxy Z Flip7 FE savitljive telefone na Galaxy Unpacked događaju u Njujorku.

"Regularan" Flip7 stiže sa značajnim unapređenjima na polju dizajna, izdržljivosti i vještačke inteligencije, a najveća novost je veći spoljašnji ekran koji sada zauzima cijelu površinu poklopca. S druge strane, Flip7 FE je Samsung-ov prvi povoljniji model savitljivog telefona.

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7 nastavlja veoma uspješan put svojih prethodnika, ali ovog puta dolazi u tanjem kućištu i sa većim kapacitetom baterije. Kada je preklopljen, uređaj je debljine 13,7 mm, dok je u rasklopljenom stanju debeo svega 6,5 mm. Unutar kućišta smještena je baterija kapaciteta 4.300 mAh, što je 300 mAh više nego prošle godine.

Značajno su uvećane i površine oba ekrana. Spoljašnji (cover) ekran sada je 4,1-inčni Super AMOLED panel (1.048 x 948 piksela, 120 Hz) koji se proteže od ivice do ivice. Podržava Vision Booster funkciju koja omogućava osvjetljavanje do maksimalnih 2.600 nita, a većina aplikacija sada može da se koristi direktno na poklopcu.

Unutrašnji ekran porastao je na 6,9 inča, što je identično dijagonali displeja na Galaxy S25 Ultra modelu. Ispod "haube" se nalazi novi Exynos 2500 čipset uparen sa 12 GB RAM-a i opcijama od 256 ili 512 GB interne memorije.

Samsung tvrdi da poboljšane performanse i efikasnost Exynos 2500 čipseta u odnosu na prošlogodišnji Snapdragon omogućavaju do 31 sat video reprodukcije sa jednim punjenjem, čemu doprinosi i veća baterija. Uređaj podržava žično punjenje snagom do 25 W (do 50% napunjenosti za 30 minuta), kao i bežično punjenje.

Što se kamera tiče, tu su:

glavna kamera od 50 MP (f/1.8, 1.0µm, OIS),

ultraširokougaona kamera od 12 MP,

unutrašnja selfi kamera od 10 MP.

Telefoto senzor je izostao, ali Samsung navodi da glavna kamera nudi 2x digitalni zum čiji kvalitet je uporediv sa optičkim. Jedna od važnijih novina je podrška za 10-bitni HDR video, koji nudi 4 puta bogatije boje u poređenju sa Z Flip6 modelom.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Sa Galaxy Z Flip7 FE modelom, Samsung po prvi put uvodi povoljniju Flip verziju. Osnovni FE model je oko 200 evra jeftiniji od standardne verzije Z Flip7 telefona, ali dolazi sa manje RAM-a i skladišnog prostora u osnovnoj varijanti - 8/128 GB naspram 12/256 GB. Manje-više, radi se o Z Flip6 modelu sa novim Exynos 2400 čipsetom i manje RAM-a.

Dimenzije uređaja su 14,9 mm kada je preklopljen i 6,9 mm kada je otklopljen, dok je težina 187 grama, uz bateriju kapaciteta 4.000 mAh. Unutrašnji ekran ima dijagonalu od 6,7 inča, dok je dužina dijagonale ekrana poklopca 3,4 inča. Od kamera je na raspolaganju glavna od 50 MP, ultraširokougaona od 12 MP i selfi kamera od 10 MP.

Cena i dostupnost u Srbiji

Prodaja počinje 25. jula. Galaxy Z Flip7 dolazi u crnoj, plavoj i koralno crvenoj boji, dok je FE verzija dostupna u crnoj i beloj.

Cijene Galaxy Z Flip7 serije:

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/128 GB - oko 1.025 evra

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/256 GB - oko 1.110 evra

Samsung Galaxy Z Flip7 12/256 GB - oko 1.235 evra

Samsung Galaxy Z Flip7 12/512 GB - oko 1.365 evra

