Testirali smo HONOR 400: Ko kaže da vam je potrebno puno novca za odličan telefon

Snapdragon 7 Gen 3, glavna kamera od 200 MP, baterija kapaciteta od 5.400 mAh i impresivne AI funkcije - prenosimo vam naše utiske o HONOR 400 pametnom telefonu.

Izvor: Ilija Baošić

Na našem testu našao se pametni telefon HONOR 400, zlatna sredina najnovije 400 serije, koju čine još i Lite i Pro modeli. Zahvaljujući primamljivim specifikacijama i cijeni, srednja klasa HONOR ponude je posljednjih godina bila veoma primamljiva za one koji su željeli što više za uloženi novac - i već po listi specifikacija bilo je jasno da se na tom polju ništa neće mijenjati ni sa novim modelima.

Na papiru, HONOR 400 nudi neke karakteristike koje odstupaju od cjenovnog ranga kojem pripada, poput kamere od 200 MP, moćnog čipseta, ekrana primamljivih specifikacija i brojnih AI funkcija. A da li je to dovoljno da se konkurencija zabrine?

Nakon vremena provedenog u druženju sa ovim telefonom, prenosimo vam naše utiske - od dizajna, preko ekrana i performansi, pa sve do kamera, baterije i punjenja. Krenimo redom!

HONOR 400: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

HONOR je na polju dizajna HONOR 400 modela igrao na eleganciju. Kućište prati moderne trendove, pa ravne ivice i ravne površine sa prednje i zadnje strane čine oblik ovog uređaja veoma sličnim konkurentima u aktuelnoj generaciji. Ipak, ono po čemu je ovaj telefon već na prvi pogled prepoznatljiv je trapezasti modul kamere na poleđini, sa jasno izdvojenim kružnim elementima u kojima su smješteni senzori i blic.

Ram je izrađen od plastike, poleđina takođe, a ekran štiti zaštitno staklo čije ime HONOR nije otkrio. Telefon nosi IP65 sertifikat, što znači da je otporan na prodor prašine i prskanje, ali ne i potapanje. Jasno je da izbor materijala i zaštita ne mogu da se takmiče sa flagship rješenjima, ali to svakako nije nešto što je primjetno pod prstima - pogotovo ako se koristi zaštitna maska.

Ništa manje bitno, sa svojih 184 grama i debljinom od oko 7,3 mm, HONOR 400 spada u tanje i lakše modele, a kombinacija ravnog dizajna i blago zaobljenih uglova čini ga ergonomski udobnim i prijatnim za držanje.

Na desnom boku nalaze se POWER taster i "klackalica" za kontrolu jačine zvuka - oba na lako dohvatljivim pozicijama, bez potrebe za naprezanjem šake. Na dnu je USB-C port i fioka za dve Nano SIM kartice, dok su zvučnici hibridnog stereo sistema smješteni na donjoj ivici i u slušalici. Na vrhu smo pronašli IR diodu, a ispod površine ekrana brz i pouzdan skener otiska prsta.

Telefon ima i NFC antenu za beskontaktno plaćanje, a stiže i sa eSIM podrškom, što je pohvalan dodatak za ovaj segment .

HONOR 400: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

HONOR već godinama poklanja posebnu pažnju kvalitetu prikaza, a HONOR 400 samo nastavlja tu tradiciju. Telefon dolazi sa 6,55‑inčnim ravnim AMOLED ekranom koji se osvježava u 120 Hz ritmu, što omogućava veoma glatko skrolovanje i brzo reagovanje interfejsa. Rezolucija ekrana iznosi 2.736 × 1.264 piksela, što daje gustinu od oko 460 ppi, pa je slika u svakom momentu bila oštra i detaljna.

Zahvaljujući AMOLED tehnologiji, panel ekrana se odlikuje prikazom živopisnih i zasićenih boja, uz savršeno crnu. Pored vizuelnog kvaliteta, panel podržava HDR10 prikaz, a zvanični podaci tvrde da ekran dostiže do čak 5.000 nita maksimalne osvijetljenosti u HDR režimu. Nemamo uređaj kojim to možemo da izmerimo, ali ono što možemo da potvrdimo je da je riječ o veoma svijetlom ekranu, koji nudi odličnu čitkost i vidljivost - čak i prilikom korišćenja na direktnom suncu.

Na raspolaganju je i PWM zatamnjivanje od 3.840 Hz, što telefon čini prijatnim za korišćenje pri slabom osvijetljenju i značajno smanjuje zamaranje očiju.

Jedina stvar koja fali da bismo ekran nazvali flagship rešenjem je adaptivno LTPO osvežavanje. Ipak, za ovaj cjenovni razred to i nismo mogli da očekujemo. HONOR je po svemu drugom isporučio ekran sa premijum karakteristikama.

HONOR 400: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

HONOR 400 nepogrešivo pripada srednjoj klasi po performansama koje nudi. Ispod "haube" nalazi se Snapdragon 7 Gen 3 čipset kompanije Qualcomm - osmojezgarno rješenje izrađeno na TSMC 4 nm proizvodnom procesu.

Ovo nije prvi put da se susrećemo sa ovim čipom, te smo dobro znali šta možemo da očekujemo. Po sirovoj snazi, Snapdragon 7 Gen 3 ne može da se takmiči sa najboljim rješenjima na tržištu, ali to ne znači da je u pitanju "sporać" - naprotiv.

U svakodnevnom radu, ovaj čipset se pokazao kao izuzetno sposoban za svakodnevne zadatke. Od skrolovanja kroz društvene mreže do multitaskinga - procesor je svoj posao obavljao brzo, glatko i bez "zamuckivanja". Čak i nešto teži zadaci, kao što su obrada fotografija i videa, nisu predstavljali problem, a pozitivne stvari imamo da kažemo i o grafičkim sposobnostima - mada je u nekim igrama, očekivano, bilo potrebno da prilagodimo podešavanja.

Izvor: Ilija Baošić

Čipset na raspolaganju ima 8 GB RAM-a i do 512 GB interne memorije.

Softver

HONOR 400 pokreće MagicOS 9 UI, zasnovan na Android 15 operativnom sistemu. Riječ je o intuitivnom interfejsu modernog izgleda, koji je obogaćen fluidnim animacijama i prepun korisnih funkcija i dodataka.

Najnovija verzija softvera ostaje prepoznatljiva u odnosu na prethodne verzije, pa će se stare mušterije osjećati kao kod kuće, dok novajlijama neće biti potrebno previše vremena da se priviknu.

Iako smo je izvan aplikacije kamere do sada uglavnom viđali na skupljim flagship uređajima, vještačka inteligencija igra veliku ulogu u uređajima HONOR 400 serije. Kompanija je napravila neke ozbiljne korake naprijed, pa smo tokom testa imali priliku da vidimo i isprobamo neke zaista zanimljive AI funkcionalnosti.

Google-ov Circle to Search, naravno, nije izostao, ali nama je posebno bio koristan Magic Portal - AI alat koji omogućava brzo prepoznavanje i prebacivanja sadržaja iz jedna aplikacije u drugu, odnosno prepoznavanje i kopiranje teksta i slika bilo gdje sa ekrana. Na raspolaganju su i brojne AI funkcije koje olakšavaju svakodnevnu komunikaciju, kao i pregršt korisnih dodataka u aplikaciji galerije.

Ono što posebno želimo da pohvalimo je obećanje kompanije HONOR da će 400 seriju softverski podržavati punih šest godina, pa kupci mogu biti sigurni da će neće biti ostavljeni na cjedilu.

HONOR 400: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Sistem kamera je možda i najinteresantnija karakteristika HONOR 400 telefona. Na poleđini se nalaze optički stabilizovan glavni senzor rezolucije 200 MP (f/1.9, 1/1,4") i ultraširokougaoni modul od 12 MP, dok je u izrez ekrana smještena selfi kamera od 50 MP.

U dnevnim uslovima glavna kamera jednostavno briljira. Fotografije uslikane ovim modulom su detaljne, sa živopisnim bojama i širokim dinamičkim opsegom. U kombinaciji sa odličnim ekranom, bilo je pravo uživanje vrtjeti slike u galeriji, a nerijetko smo zaboravljali da koristimo telefon koji pripada srednjoj, a ne premijum klasi.

S druge strane, ultraširokougaoni modul ne može po kvalitetu i nivou detalja da se poredi sa glavnim. Fotografije su solidne, sasvim u redu za objavu na društvenim mrežama, ali ne više od toga. Više bismo voljeli da je HONOR implementirao telefoto kameru umjesto širokougaone, ali razumjemo zašto nije - velika rezolucija glavnog senzora i vještačka inteligencija poslužile su pri zumiranju, a rezultati su bili sasvim pristojni.

Kvalitet fotografija uslikanih glavnom kamerom bio je veoma dobar i u noćnim uslovima. Detalja je bilo dovoljno, artefakta i šuma minimalno, uz širok dinamički opseg i boje koje se nisu lako ispirale snažnim izvorima svjetla. Poret odličnog senzore visoke rezolucije i optičke stabilizacije, dobar dio zasluga za ovakve rezultate ide automatskom noćnom režimu, koji je odlično detektovao uslove i adekvatno podešavao vrijeme ekspozicije.

HONOR 400: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

HONOR 400 raspolaže baterijom kapaciteta 5.300 mAh, što je veoma impresivno za debljinu ovog uređaja. U pitanju je silicijum-ugljenično rješenje, koje se do skoro moglo vidjeti samo u premijum telefonima koji koštaju preko 1.000 evra, pa eto još jedne karakteristike u kojoj ovaj model odskače.

Imajući u obzir kapacitet baterija, kao i da čipset nije preterano "žedan", imali smo dobru ideju šta možemo da očekujemo - i HONOR 400 nas nije razočarao. Tokom našeg testiranja, redovno smo uspijevali da izguramo čitav dan bez potrebe za punjenjem, a nerijetko i dva ukoliko smo bili nešto konzervativniji.

Kada je reč o punjenju, maksimalna podržana snaga je 66 W, a HONOR tvrdi da je 15 minuta na punjaču dovoljno da se prazna baterija napuni do 44%. U praksi, to je slična brojka koju smo i sami vidjeli, što je odlično za one koji se uvijek u posljednjem momentu sjete da nisu napunili telefon, ali ni punjenje do 100% ne oduzima previše vremena - oko 45 minuta.

Bežično punjenje nije podržano, ali to je razumljivo za ovaj cjenovni rang.

HONOR 400: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

HONOR 400 telefoni dostupni su svim zainteresovanim kupcima u Srbiji kako u ponudi operatora, tako i u maloprodaji. Dolaze u Midnight Black i Desert Gold bojama, kao i u konfiguraciji sa 8 GB RAM-a i 256 GB, odnosno 512 GB interne memorije.

Preporučena početna maloprodajna cijena iznosi 54.999 dinara (470 KM), ali mi smo u momentu pisanja uspjeli da ga pronađemo u ponudi nekih prodavaca i za 9.000 dinara manje.

