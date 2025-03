Testirali smo Samsung Galaxy S25: Kompaktni flegšip izuzetnog dizajna i odličnih performansi

Najmanji i najpovoljniji telefon Samsung Galaxy S25 serije, korisnicima donosi vrhunske performanse i najnovije AI funkcije – za manje novca od dva jača modela, samouvjereno dokazujući da kompaktni Android uređaja i te kako imaju šta da ponude.

Ako ste od onih koji vole pametne telefone sa velikim ekranima i baterijama ogromnog kapaciteta, sposobnim da izdrže cjelodnevno "maltretiranje" različitim multimedijalnim sadržajima, aplikacijama i igrama, vjerovatno ćete pomisliti da novi Samsung Galaxy S25 možda baš i nije uređaj za vas.

To, međutim, nikako nije razlog da ga potpuno ignorišete, jer – šta više, do kraja ove recenzije možda shvatite da ste ovakve uređaje do sada bez ikakve potrebe ignorisali. Nešto slično se desilo i nama, pa poslije nekoliko nedjelja intenzivnog korišćenja, slobodno možemo da kažemo da ovaj uređaj svakako zaslužuje pažnju.

Iako pomalo u senci snažnijih i većih Plus i Ultra modela, najmanji S25 sa njima dijeli najnoviji Snapdragon procesor koji mu omogućava zavidne performanse i čini ga jednim od najboljih kompaktnih flegšip telefona u svojoj kategoriji.

Uz to, Samsung Galaxy S25 je telefon koji idealno leži na dlanu i na kome je gotovo sve operacije moguće obaviti palcem jedne ruke, što je istovremeno i jedna od njegovih najvećih (netehnoloških) prednosti.

Samsung Galaxy S25 – DIZAJN

Dimenzije: 146,9 x 70,5 x 7,2 milimetara

Težina: 162 grama

Materijal: Napred staklo, poleđina staklo (Gorilla Glass Victus 2), okvir od aluminijuma

SIM: Dual Nano-SIM / eSIM

Zvučnici: Stereo

Konektor: USB-C 3.2

Ostalo: IP68 sertifikat otpornosti na vodu (30 minuta do dubine od 1,5 metara) i prašinu, ojačani aluminijumski okvir

Samsung Galaxy S25 je, na prvi pogled, veoma sličan svom prošlogodišnjem prethodniku sa brojem 24 u imenu. Najočigledniju vizuelnu razliku predstavljaju nešto deblji prstenovi koji okružuju sočiva kamera na poleđini uređaja.

Dimenzije su mu nešto manje u odnosu na prethodnika, a uređaj je šest grama lakši. Generalno, telefon je lijepo dizajniran I kompaktan, savršene veličine i težine za lako nošenje i praktično korišćenje. Takođe, najveći broj radnji se može obaviti jednom rukom, što predstavlja izuzetnu prednost ovog uređaja.

Okvir i "šasija" telefona napravljeni su od čvrste legure aluminijuma, dok se sa prednje i zadnje strane uređaja nalazi Gorilla Glass Victus 2 staklo. Poleđina mat završne obrade otporna je na otiske prstiju i mikroogrebotine.

Generalno, uprkos tankoj konstrukciji, Galaxy S25 je čvrst i otporan telefon, kome IP68 sertifikat garantuje otpornost na izlaganje prašini ili potapanje u vodu do dubine od 1,5 metara u trajanju od 30 minuta.

Raspored tastera i konektora identičan je prethodnoj generaciji, pa se sa desne strane nalaze dugme za uključivanje i isključivanje, i "klackalica" za podešavanje jačine zvuka. U vrhu ekrana smješteni su zvučnik i selfi kamera, a sa donje strane slot za dvije nanoSIM kartice, USB-C port, mikrofon i zvučnik.

Samsung Galaxy S25 – EKRAN

Ekran: Dynamic LTPO AMOLED 2X, HDR10+

Dijagonala: 6,2 inča

Rezolucija: 1.080 x 2.340 piksela

Frekvencija osvežavanja: do 120Hz

Osvjetljenje: do 2.600 nita

Odnos ekran-tijelo uređaja: 91.1%

Kompaktan displej Galaxy-ja S25 ima dijagonalu od 6,2 inča i primetno tanak okvir širine samo jedan milimetar. Zahvaljujući tome, nije čudno što se ponekada čini da telefon ima gotovo 100 odsto korisne površine ekrana, što svakao pozitvno doprinosi ukupnom korisničkom iskustvu.

Dynamic LTPO AMOLED 2X sa HDR10+ podrškom, identičan onome iz prethodnog modela, je odličan ekran sa izuzetno jasnim prikazom slike, živim i jasnim bojama i odličnim kontrastom.

Maksimalna osvjetljenost je do 2.600 nita u HDR, odnosno 1.400 nita u automatskom režimu, a frekvencija osvježavanja do, već standardnih za jedan premijum uređaj, 120Hz. Od ostalih funkcija ekrana tu su Always-on režim i ultrazvučni čitač otiska prsta, smješten ispod ekrana, veoma brzog odziva.

Za Samsungov Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran se može reći da je to, i posle godinu dana, odličan ekran koji savršeno obavlja sve svoje funkcije.

Samsung Galaxy S25 – PERFORMANSE

Čipset: Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Procesor: Osam jezgara (2x4,47GHz Oryon V2 Phoenix L, 6x3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M)

Grafika: Adreno 830

RAM: 12GB

Interna memorija: 128GB / 256GB / 512GB

Samsung Galaxy S25 serija telefona vjerovatno je najviše revolucionarna u jednoj stvari: južnokorejski tehnološki gigant se, po svemu sudeći, konačno oslobodio potrebe da svoje uređaje, po svaku cijenu, oprema sopstvenim Exynos procesorima.

Tako je zajednički imenitelj, istovremeno i jedan od najvećih hardverskih kvaliteta sva tri S25 modela, najnoviji i najmoćniji Qualcomm Snapdragon 8 Elite čipset.

Izgrađen je na 3nm-skoj arhitekturi i koristi 8-jezgarni procesor sa dva snažnija Oryon V2 Phoenix L i šest "štedljivijih" Phoenix M jezgara. Za grafičke zadatke zadužen je Adreno 830 čip.

Ipak, Snapdragon 8 Elite ovde ima i dodatak "For Galaxy" u imenu, što upućuje na to da su Samsung i Qualcomm zajednički radili na modifikovanoj verziji čipseta ekskluzivno namijenjenoj S25 seriji.

To je takođe razlog zbog koga se Samsung hvali činjenicom da su, u odnosu na prethodnu S24 generaciju telefona, performanse procesora povećane za 37, grafičke za 30, a performanse vještačke inteligencije za 40 odsto.

Verujemo im na riječ, jer se to u praksi teže može izmeriti, a prosječnom korisniku i nije toliko bitno. Ipak, treba reći da je prema rezultatima popularnih sintetičkih testova performansi, razlika u odnosu na Galaxy S24, koga pokreće Samsungov Exynos 2400, prilična. Telefon izuzetno brzo reaguje na sve što korisnik od njega zatraži, a igre koje smo na njemu probali radile su odlično.

Uređaj koristi brzu LPDDR5x memoriju i dolazi u memorijskoj konfiguraciji sa 12GB RAM-a i 128GB, 256GB ili 512GB za skladištenje podataka. RAM memorija od 12GB virtuelno je proširiva za dodatnih 8GB.

Telefon, podrazumijevano, dolazi se podrškom za većinu standarda bežične komunikacije: 5G, Wi-Fi 7, NFC i najnoviji Bluetooth 5.4. A tu su i eSIM i USB-C 3.2.

Samsung Galaxy S25 – SOFTVER

Operativni sistem: Android 15

Korisnički interfejs: One UI 7

Galaxy S25 dolazi sa operativnim sistemom Android 15 i najnovijom verzijom Samsungovog interfejsa – One UI 7.0. Južnokorejski gigant obećava korisničku podršku u trajanju od 7 godina, odnosno 7 velikih ažuriranja za Android.

One UI 7.0 donosi blagi redizajn u odnosu na prethodnu verziju, pa su tako neki elementi grafički nešto zaobljeniji nego prošle godine.

Najveće novine se, međutim, ne odnose na dizajn, već na Galaxy AI skup funkcija vještačke inteligencije proširen "Now Bar" vidžetom na zaključanom ekranu. On prikazuje trenutne događaje ili aktivne aplikcije, a njegov deio je i "Now Brief" funkcija koja mijenja prikazani sadržaj u zavisnosti od doba dana (npr. ujutru prikazuje "rezultate" spavanja, vremensku prognozu, listu predstojećih sastanaka, itd).

Galaxy AI korisnicima donosi raznovrsne mogućnosti generativne vještačke inteligencije, kao što su obrada i izmjene teksta, slika i video zapisa. Tu je Google-ov glasovni asistent Gemini, koji je na Galaxy S25 seriji zamijenio nekadašnjeg Samsungovog asistenta Bixby (inače, dosta ograničenih mogućnosti u odnosu na svog nasljednika).

Tu je i "najčešće korišćena Google AI funkcija" – Circle to Search, zatim mogućnost crtanja i naknadnog generisanja slika na osnovu nacrtane skice, filtriranje zvukova iz video zapisa pomoću vještačke inteligencije... Galaxy AI, međutim, još uvijek ne podržava veći broj različitih jezika I funkcioniše isključivo u izvornim Samsung aplikacijama.

Samsung Galaxy S25 – KAMERE

Glavna kamera: 50MP, f/1.8, 24mm (širokougaona), PDAF, OIS

Ultraširoka: 12MP, f/2.2, 13mm, Super Steady video

Telefoto: 10MP, f/2.4, 67mm, PDAF, OIS, 3X optički zum

Selfi kamera: 12MP, f/2.2, 26mm (širokougaona), dual pixel PDAF

Kada je o kamerama riječ, Samsung je prošlogodišnjem sistemu koga čine tri senzora dodao nekoliko novina kojima je poboljšao snimanje noćnih fotografija i kvalitet videa, i dodatno optimizovao telefoto objektiv.

Kamere podrazumijevano snimaju fotografije u rezoluciji 4.000 x 3.000 piksela, odnosno 12MP, a aplikacija kamere nudi brzu opcija za prelazak na višu rezoluciju od 8.160 x 6.120 piksela, odnosno 50MP.

Kvalitet dnevnih snimaka je dobar, a razlike u odnosu na kamere prošlogodišnjeg modela su relativno male. Glavna kamera pravi čiste snimke sa dobrim nivoom detalja, širokim dinamičkim rasponom i živopisnim bojama.

U uslovima smanjene svjetlosti i noću, S25 se relativno malo oslanja na noćni režim rada i pravi uvjerljive fotografije i bez njega. Reprodukcija boja je poboljšana, pa noćni snimci djeluju uvjerljivije. Ipak, u zavsinosti od svjetla, na fotografijama se očekivano može javiti šum.

Generalni utisak je da su kamere dobre za jedan ulazni flegšip telefon. Ipak, ne možemo se otrgnuti utisku da S25 kao da korisicima želi da poruči da će, ako od kamera žele više, morati da izaberu S25 Ultra.

Telefon nudi mogućnost snimanja Full HD i 4K videa pri 30 i 60 fps, uz dobru stabilizaciju slike. U Full HD režimu, moguće je istovremeno snimati prednjom i zadnjom kamerom, a zatim dva snimka spojiti u jedan ili ih zasebno sačuvati.

Samsung Galaxy S25 – BATERIJA I PUNJENJE

Kapacitet: 4.000mAh

Punjenje: 25W žično (do 50% napunjenosti za 30 minuta), 15W bežično

Ostalo: reverzibilno bežično punjenje 4,5W

U svoje elegantno kućište Samsung Galaxy S25 je spakovao litijum-jonsku bateriju kapaciteta 4.000mAh, što u vrijeme kada baterije zasnovane na silicijumskoj anodi postaju sve korišćenije, deluje nedovoljno, pogotovo za jedan flegšip telefon.

Ipak, trajanje baterije je poboljšano zahvaljujući softverskoj optimizaciji i energetski efikasnijem čipsetu. Tako S25, kada nije preopterećen igranjem igara ili drugotrajnim gledanjem videa, sa jednim punjenjem baterije, može da "dobaci" čak i do 1,5 dan korišćenja.

Žično punjenja snage 25W ispod je prosjeka za jedan telefon premijum klase, pa je u našem slučaju punjenje baterije do 100 odsto kapaciteta trajalo tek nešto manje od 90 minuta. Zato su i kapacitet baterije i snaga punjenja nešto su što bi Samsung u sljedećoj generaciji svakako trebalo da poboljša.

Samsung Galaxy S25 – UTISCI

Samsung Galaxy S25 je lagan i lijep pametni telefon tankog kućišta, koga upravo te karakteristike dizajna, već na prvi pogled, čine izuzetno dopadljivim. Zbog kompaktnih dimenzija, veoma je praktičan i jednostavan za nošenje i korišćenje.

Kombinacija najsavremenijeg Qualcomm Snapdragon 8 Elite čipseta i 12GB RAM-a omogućava veliku brzinu i fluidnost u korišćenju različitih aplikacija i funkcija, kao i kvalitetno igranje igara i gledanje multimedijalnih sadržaja. Tome svakako doprinosi, naročito kod posljednje dvije stavke, izuzetan AMOLED ekran.

Ipak, Samsung će u svojoj sljedećoj Galaxy S seriji ulaznom modelu definitivno morati da obezbijedi bateriju većeg kapaciteta sa podrškom za brže punjenje, kako bi on na tržištu mogao da "ostane u igri".

Kamere telefona su prilično dobre za svoju klasu, ali budući osnovni Galaxy S26 neće moći da se zadovolji samo međugodišnjim softverskim unapređenjima, već će novi sistem kamera zahtijevati i nove senzore.

Ukupno gledano, Samsung Galaxy S25 je savim dobar i dopadljiv uređaj, namijenjen manje zahtevnim ljubiteljima Android telefona premijum klase. To je, takođe, pametni telefon koji ponekada umije da iznenadi i da u nekim situacijama pokaže performanse bolje od očekivanih.