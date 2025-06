Testirali smo realme GT 7 i realme GT 7T: Moćne performanse koje traju i traju i traju

Kako vam zvuči baterija kapaciteta od 7.000 mAh - ali to nije sve što realme GT 7 i realme GT 7T telefoni imaju da ponude. Evo kako su se pokazali na našem testu.

Izvor: Ilija Baošić

Na našem testu našli su serealme GT 7 i realme GT 7T, najnoviji pametni telefoni kompanije realme, predstavljeni krajem maja na događaju u Parizu. Ovim modelima kompanija je proširila svoju GT seriju, orijentisanu ka moćnim performansama, koju je u decembru 2024. godine "otvorio" odlični realme GT 7 Pro.

Novi uređaji koriste MediaTek Dimensity čipove ispod "haube", pristupačniji su, ali i pored toga donose ogroman kapacitet baterije, snažne specifikacije, kao i neke karakteristike koje se rijetko viđaju u ovom segmentu - poput IP69 sertifikata otpornosti na vodu i prašinu.

Drugim riječima, kompanija realme GT 7 i GT 7T telefone predstavlja kao uravnoteženo rješenje za širu publiku, a opet pouzdano na svim poljima. Pa hajde da vidimo kako su se pokazali tokom vremena koje smo proveli s njima.

realme GT 7 i realme GT 7T: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Pored toga što međusobno izgledaju gotovo identično, već na prvi pogled bilo je jasno da realme GT 7 (IceSense Blue) i realme GT 7T (Racing Yellow) dijele isti dizajnerski DNK sa Pro modelom. To je možda i najuočljivije kod velikog četvrtastog ostrva kamere na poleđini, koje je uokvireno blago asimetričnim elementom na kojem je ugraviran naziv "HyperImage+".

Uživo nismo mogli da primijetimo razliku, ali zvanične specifikacije kažu da je realme GT 7 (162,4 x 76,1 mm, 206 grama) za 0,1 mm širi i 4 grama teži od GT 7T modela, dok je debljina istih 8,3 mm. Ono što je, svakako, daleko bitnije je da je osjećaj držanja oba telefona u ruci prilično udoban, a velike zasluge za to idu blago zakrivljenim ivicama poleđine i ravnim bokovima.

Izvor: Ilija Baošić

Materijali izrade su zanimljiva kombinacija. Umjesto klasične staklene poleđine, realme GT 7 donosi "IceSense Graphene" tehnologiju - leđa telefona napravljena su od višeslojnog fiberglasa sa integrisanim grafenom, dok je okvir uređaja plastičan. Ova neuobičajena kombinacija ima svoju funkcionalnost - realme tvrdi da snižava spoljašnju temperaturu telefona za 6°C. Korisno za duge gejming sesije, a ništa manje važno - kućište je i dalje odavalo robusan utisak.

S druge strane, poleđina realme GT 7T varijante koju smo testirali bila je izrađena od veganske kože žute boje, sa crnim trakama duž leđa u stilu trkačkih automobila. Ovaj detalj daje telefonu sportski i drzak izgled, koji će se sigurno dopasti onima koji vole da se njihov uređaj ističe.

Veoma bitna karakteristika oba modela je nešto što se baš i ne viđa u segmentima kojima pripadaju. Riječ je o IP69 sertifikatu otpornosti na vodu i prašinu, zbog kojeg nismo morali da brinemo da li telefon koristimo na kiši, odnosno da li je u redu da ga koristimo mokrim rukama ili da ga ponesemo na bazen.

Kada su u pitanju elementi smješteni na okvir telefona, ni GT 7, a ni GT 7T ne donose neka iznenađenja. Lijevi bok je potpuno prazan, dok se na desnom nalazi "klackalica" za kontrolisanje jačine zvuka i POWER taster koji je, u zavisnosti od modela, bio crvene, odnosno žute boje. Na donjoj strani smo pronašli USB-C port, glavni zvučnik, mikrofon i "fiokicu" za dvije SIM kartice, dok su na gornjoj smješteni sekundarni zvučnik i IR dioda - da, realme je ubacio i infracrveni port, korisnu sitnicu pomoću koje se telefon može koristiti kao daljinski upravljač za TV, klimu i druge uređaje.

Kvalitet zvuka implementiranog sistema zvučnika je veoma dobar, a moramo da pohvalimo i skener otiska prsta ispod samog ekrana, koji se tokom našeg korišćenja pokazao kao prilično brz i pouzdan. Pored toga, ispod poleđine se nalazi i NFC antena, pa oba telefona podržavaju skeniranje tagova i beskontaktno plaćanje.

realme GT 7 i realme GT 7T: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

Oba modela se mogu pohvaliti praktično identičnim ekranima koji spadaju među najbolje u klasi. Radi se o velikim AMOLED panelima dijagonale 6,78 inča (GT 7) odnosno 6,8 inča (GT 7T), čija rezolucija je zanemarljivo veća na povoljnijem modelu - 1.280 x 2.800 (453 ppi) u odnosu na 1.264 x 2.780 (450 ppi) piksela.

Prikaz je izuzetno oštar i bogat detaljima, negdje između standardne 1080p i QHD rezolucije. Oba ekrana podržavaju brzinu osvježavanja do 120 Hz, što znači da su skrolovanje i animacije veoma glatke prilikom korišćenja.

Ono gdje su nas ovi ekrani oduševili jeste nivo osvjetljavanja. Impresivno, ekrani realme GT 7 i realme GT 7T telefona mogu da dostignu čak 6.000 nita. Naravno, u pitanju je brojka koja se dostiže u veoma specifičnim uslovima - prilikom gledanja HDR sadržaja. Tipična visoka osvjetljenost je 1.600, odnosno 1.800 nita, što je i dalje odlično.

Izvor: Ilija Baošić

U praksi, na direktnom suncu, to je značilo da se prikaz probijao kroz odsjaj bez problema, a boje i čitljivost su u svakom momentu bili odlični, a pohvalni su i uglovi gledanja.

Dinamički raspon je takođe vrhunski: podržani su HDR10+ i Dolby Vision standardi, pa uživanje u Netflix i YouTube HDR sadržaju dolazi do punog izražaja. Boje na AMOLED-u su živahne i bogate, sa 100% DCI-P3 pokrivenošću, a kontrast je praktično beskonačan - crna je potpuno crna.

Pored toga, realme donosi neke korisne funkcije kao što su PWM zatamnjivanje do 2.160 Hz, što će posebno značiti onima koji su osjetljivi na treperenje ekrana pri niskim nivoima osvjetljenja.

realme GT 7 i realme GT 7T: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

Kao što smo već pomenuli, realme GT 7 i realme GT 7T se u odnosu na GT 7 Pro model primarno razlikuju na polju performansi po upotrebi MediaTek Dimensity čipova. Kompanija je tu ciljano podijelila uloge na osnovu budžeta kojim kupci raspolažu, pa GT 7 pokreće Dimensity 9400e čipset, dok se unutar "T" modela nalazi Dimensity 8400-Max. Oba procesora izrađena su na TSMC proizvodnom procesu od 4 nm.

U praksi, Dimensity 9400e se pokazao kao rješenje koje je vrlo blizu flagship čipseta - u sintetičkim testovima poput Geekbench-a i AnTuTu ostvario je rezultate ravne ili čak bolje od prošlogodišnjih top-modela. Tokom korišćenja, GT 7 je prosto letio kroz aplikacije - nismo primijetili "štucanje" ni pri intenzivnom multitaskingu, a čak i zahtjevne 3D igre poput Genshin Impact ili Asphalt 9 radile su glatko na visokim podešavanjima grafike.

Ni GT 7T sa Dimensity 8400-Max čipsetom nije daleko iza. Ovaj procesor više srednje klase takođe pruža glatko iskustvo u svakodnevnim zadacima. Razlike ćete primijetiti tek u najtežim scenarijima. Recimo, u vrhunskim igrama GT 7T možda neće dostići baš toliki broj kadrova kao skuplji model ili će ponekad morati da smanji grafička podešavanja za idealan rad. No u svim realnim situacijama - društvene mreže, kamera, multitasking - GT 7T radi jednako fluidno, bez ikakvih naznaka usporavanja.

Čipsetima u pomoć priskače 12 GB RAM i do 512 GB interne memorije (256 GB na GT 7T modelu). Memorija je LPDDR5X, dok se je interna memorija UFS 4.0, pa se na ovom polju ne razlikuje od istinskih flagship rješenja.

Kada su u pitanju temperature - tu na scenu stupa famozna IceSense Graphene tehnologija hlađenja. Da je telefon ostajao hladan pri najtežim zadacima - nije - ali nije se ni pregrijavao, niti predugo zadržavao toplotu kada bismo ga ostavili na miru. Utisak je da je realme odradio veoma dobar posao na ovom polju, te da neće biti problema za one koji žele da se upuste u gejming maratone.

Izvor: Ilija Baošić

Sa softverske strane, realme GT 7 i realme GT 7T isporučuju se sa Android 15 operativnim sistemom i najnovijim realme UI 6.0 interfejsom. Ukoliko niste do sada koristili ovaj UI, treba da znate da je u pitanju veoma intuitivno rješenje koje nudi fluidno iskustvo, uz pregršt funkcija za prilagođavanje početnog i zaključanog ekrana.

Pored toga, realme UI 6.0 takođe integriše čitav spektar AI funkcija širom sistema. To je bilo najprimetnije u aplikacijama kamere i galerije. Na primjer, AI Travel Snap automatski detektuje scene i prilagođava podešavanja, dok AI Eraser alatka omogućava brisanje neželjenih objekata sa slika jednim dodirom.

Izvor: Ilija Baošić

Za kraj priče o softveru, ogroman plus - realme obećava četiri velike nadogradnje Android-a i šest godina bezbjednosnih zakrpa za GT 7 seriju. Ovo znači da će i realme GT 7 i realme GT 7T biti softverski aktuelni i svježi barem do Android 19 verzije - što je za mnoge više nego dovoljno.

realme GT 7 i realme GT 7T: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Na polju kamera, ova dva telefona se donekle razdvajaju - realme GT 7 ima ambiciozniji set sa tri zadnja senzora, dok je realme GT 7T opremljen sa dvije kamere pozadi. Srećom, glavni adut, odnosno glavni senzor, kod oba modela je zadržan na visokom nivou.

U oba slučaja, na poleđini se nalazi glavni senzor rezolucije 50 MP i ultraširokougaona kamera rezolucije 8 MP. Ono po čemu GT 7 pravi skok je implementacija telefoto modula rezolucije 50 MP, sa 2x optičkim zumom, za fotografisanje portretnih kadrova.

Kvalitet fotografija u dobro osvijetljenim uslovima je odličan kod oba telefona. Glavna kamera (50 MP) daje fotografije koje su bogate detaljima, sa živim ali ne prenaglašenim bojama i širokim dinamičkim rasponom. Algoritam kamere lijepo balansira tamnije i svjetlije dijelove, pa i komplikovane scene nisu prevelika prepreka. Šum je gotovo nepostojeći i dobro kontrolisan na dnevnim fotkama, a razlike između dva sistema su vidljive samo kada tražimo "dlaku u jajetu".

Ultraširokougaoni modul je tu da obogati iskustvo fotografisanja, ali sa svojim 8 MP nudi kvalitet kojeg ćemo se nećemo dugo sjećati. Dobar je za grupne fotke ili pejzaže kada je potreban širi kadar - boje su konzistentne sa glavnom kamerom, i uz dobro osvjetljenje se sigurno nećete postidjeti objavom na društvenim mrežama.

Telefoto kamera na realme GT 7 je dobrodošla za one situacije kada je potreban optički zum - tih 2x zuma je idealno je za portrete izbliza ili kadriranje udaljenijih detalja. Kvalitet fotografija je vrlo dobar - dosta detalja, oštrina na nivou glavne kamere i vjerne boje, jer i tele senzor ima 50 MP pa ne gubi mnogo u odnosu na glavni.

Izvor: Ilija Baošić

Kada padne noć, noćni režim na glavnoj kameri dolazi do izražaja. Sensor od 50 MP sa velikim pikselima (poslije "binninga") i OIS-om uspijeva da izvuče dosta svjetla iz tame. Telefoni u noćnim fotkama ostvaruju vrlo dobre rezultate - ekspozicija je uglavnom dobro izbalansirana, šum prigušen, a detalji vidljivi čak i u tamnijim dijelovima scene. Najveći pad kvaliteta je vidljiv, očekivano, kod ultraširokougaonog modula, dok je telefoto senzoru potrebno bar malo ambijentalnog svjetla da proizvede upotrebljive rezultate.

realme GT 7 i realme GT 7T: Baterija

Izvor: Ilija Baošić

Stižemo do vjerovatno najsnažnijeg adute realme GT 7 i realme GT 7T telefona - a to je baterija. Oba modela dolaze sa gigantskom baterijom kapaciteta od čak 7.000 mAh, koja nemilosrdno "šije" sve konkurente u klasi na našem tržištu.

Uz ovakvu bateriju, da li će telefon uspjeti da izdrži čitav dan normalnog ili intenzivnijeg korišćenja uopšte i nije pitanje.

Da li je moguće isprazniti ga za dan? Naravno da jeste, ali u ekstremnim slučajevima, ako se satima i satima igraju grafički intenzivne igre. U suprotnom, mi smo u zavisnosti od načina upotrebe uspijevali da izvučemo od dan i po do tri cijela dana na jednom punjenju. Zaista impresivno.

Kada je riječ o punjenju, realme GT 7 i realme GT 7T ne podržavaju bežično punjenje, ali to i nije problem jer je podržana snaga žičnog punjenja do 120 W. Kompanija ovu tehnologiju brzog punjenja naziva SUPERVOOC, a u našem testu se pokazala sposobnom da telefone napuni od 0 do 100% za oko 40-45 minuta.

To je fantastičan rezultat s obzirom na kapacitet baterije, ali i ako uzmemo u obzir da neki konkurenti ne mogu ni da se približe tako kratkom vremenu - iako se napajaju baterijom sa gotovo polovinom tog kapaciteta. Ipak, za ovo zadovoljstvo je na evropskom tržištu neophodno kupiti adekvatan adapter, nezavisno od telefona.

realme GT 7 i realme GT 7T: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

U maloprodaji, realme GT 7 možete pronaći u konfiguraciji sa 12 GB RAM i 512 GB interne memorije, a cijena je oko 725 evra. Na raspolaganju je i posebna "Dream Edition" varijanta telefona (16/512 GB), koju je realme dizajnirao zajedno sa Aston Martin Aramco Formula 1 timom, a koja košta oko 819 evra.

S druge strane, realme GT 7T dolazi sa 12 GB RAM, kao i regularni GT 7, ali sa 256 GB interne memorije. Cena na našem tržištu iznosi oko 570 evra.

(MONDO/SmartLife)