Testirali smo Huawei Mate X6: Premijum izrada i kamere koje podižu sve na novi nivo

Kirin 9020 čipset, LTPO OLED ekrani, iPX8 sertifikovano aluminijumsko kućište i izvanredan sistem trostrukih kamera. Kako se novi Huawei savitljivi telefon pokazao na našem testu - saznajte u nastavku.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Na test nam je stigao Huawei Mate X6, najnoviji savitljivi telefon na tržištu, koji po svojim specifikacijama obećava napredan hardver i na prvi pogled impresionira svojim tankim dizajnom i praktičnošću.

Huawei Mate X6 nije samo vizuelno atraktivan. Donosi izuzetno obećavajući sistem kamera, za koji Huawei tvrdi da predstavlja novi nivo u kvalitetu fotografije, ali i softver koji je sposoban da u korak isprati najzahtjevnije korisnike.

Pored toga, Mate X6 dolazi sa velikim unutrašnjim ekranom za bolju produktivnost, kao i unapređenim sistemom preklopa koji obećava dugotrajnost. Sa ovim modelom, Huawei jasno cilja na korisnike kojima je potrebna kombinacija moćnog uređaja i fleksibilnosti koju donosi savitljiva tehnologija.

Naravno, postavlja se pitanje koliko je ovaj telefon zaista praktičan u svakodnevnoj upotrebi. Na papiru sve djeluje impresivno, ali lista specifikacija nije pravi pokazatelj upotrebe u realnim uslovima. Kako bismo se uvjerili u njegove sposobnosti, detaljno smo testirali šta sve može, a sada je vrijeme da vam prenesemo naše utiske.

Huawei Mate X6 DIZAJN

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Huawei Mate X6 odiše elegancijom iz svakog ugla, i to je bilo jasno od prvog momenta nakon što smo ga otpakovali. Pored samog uređaja, u kutiji smo pronašli odgovarajuću masku, USB-C kabl, kao i strujni adapter. Sve što je potrebno.

Materijal izrade je ništa manje nego premijum. Ram je aluminijumski, šarka čelična, a ekran poklopca štiti Kunlun Glass zaštitno staklo druge generacije. Koliko kod da vjerujemo tvrdnjama o otpornosti, uvijek nam je drago kada proizvođač fabrički zalijepi zaštitu, a to je i kod ovog telefona slučaj.

Ipak, ono što nam je posebno "zapalo za oko" jeste njegova debljina od svega 9,9 mm u sklopljenom stanju. Da postoje tanji modeli, postoje, ali smatramo da je Huawei odradio odličan posao na polju ergonomije, pa Mate X6 veoma udobno leži u ruci i ne razlikuje se previše od klasičnih pametnih telefona.

Kada se otklopi, debljina telefona iznosi svega 4,6 mm, što možda djeluje pretanko, ali zahvaljujući čvrstim materijalima i unaprijeđenoj šarki odaje robusan utisak. Čak i kada smo pokušali da telefon zaklopimo snažnim, naglim trzajima, šarka je postojano zadržavala svoj položaj i to nije dozvoljavala.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

U prilog robusnosti Huawei Mate X6 telefona nesumnjivo ide i podatak da kućište nosi impresivni IPX8 sertifikat otpornosti na vodu, pa korisnici neće morati da brinu o kiši ili da li su im ruke suve dok koriste telefon.

Možda i najprepoznatljivija karakteristika novog modela je njegova poleđina. Prekrivena je veganskom kožom, a na njoj se nalazi sistem trostrukih kamera, izrađen od stakla i metala i oblikovan da podsjeća na dijamant.

Na dnu telefona pronašli smo USB-C port, fiokicu za SIM kartice, kao i otvore jednog od zvučnika stereo sistema - drugi je na vrhu, a zajedno daju veoma izbalansiran, glasan i čist zvuk. Desni bok je rezervisan za tastere za kontrolu jačine zvuka, kao i skener otiska prsta koji je smješten u POWER tasteru. Na vrhu se nalazi i IR dioda, koja će biti od velike koristi onima koji često tragaju za daljinskim upravljačem između jastuka garniture.

Huawei Mate X6 EKRANI

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Savitljivi telefoni korisnicima na raspolaganje stavljaju dva ekrana, pa je posao izbora panela za proizvođače u samom startu duplo veći, a i teži. Kada je zaklopljen, telefon "Fold" forme mora da korisniku omogući jednako kvalitetan prikaz kao i na klasičnim flagship modelima, a dobar kvalitet prikaza mora se preliti i na otklopljeno stanje.

Odmah možemo da kažemo - Huawei je na ovom polju odradio fenomenalan postao.

Unutrašnji OLED ekran Huawei Mate X6 telefona je dijagonale 7,93 inča. Nudi visoku rezoluciju od 2.440 × 2.240 piksela i može da se osvjetljava do 1.800 nita. Prikaz je veoma oštar, boje su živopisne, a vidljivost je dobra i na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Ekran poklopca od 6,45 inča koristi istu tehnologiju panela, ali dostiže čak 2500 nita osvijetljenosti, što ga čini još boljim za konzumiranje sadržavaja u različitim uslovima.

Ono što nas je iznenadilo, a što baš i nije redovna praksa, je podatak da oba displeja koriste LTPO tehnologiju, odnosno da posjeduju mogućnost promjenljive brzine osvježavanja od 1 do 120 Hz. Ovo je omogućilo svilenkasto glatku navigaciju kroz interfejs, kao i uštedu baterije kada sadržaj na ekranu nije zahtijevao maksimalnu brzinu osvježavanja.

Huawei Mate X6 PERFORMANSE I SOFTVER

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Huawei Mate X6 pripada drugoj generaciji telefona iz kuhinje tehnološkog giganta koje pokreće čipset sopstvene proizvodnje. Ispod "haube" nalazi se osmojezgarni Kirin 9020 procesor, novija verzija u odnosu na Pura 70 Ultra model koji smo testirali prošle godine.

Da li se ovo rješenje pokazalo kao pouzdano u svakodnevnoj upotrebi? I te kako. Tokom testiranja, besprijekorno je obavljao sve što smo pred njega stavili, od skrolovanja kroz društvene mreže do multitaskinga, odnosno istovremenog pokretanja različitih aplikacija. Zadovoljni smo i performansama u najzahtjevnijim zadacima, uključujući igranje igara i obradu video fajlova.

Kako u kućištu debiljine 4,6 mm nema previše prostora za uobičajen sistem hlađenja, Huawei je morao da bude inovativan i temperaturu čipseta kontroliše alternativnim metodama. To je postigao implementacijom 3D VC sistema za tečno hlađenje, ali i dodatkom grafenskog materijala koji je izvanredan provodnik toplote.

Prije zvaničnog predstavljanja Huawei Mate X6 telefona na našem tržištu, imali smo priliku da u rukama držimo parče ovog materijala. Iako su njegove ivice bile tupe, toplota naših prstiju se prenosila tako efikasno da smo s lakoćom mogli da presječemo kockicu leda - zadatak koji bi bio znatno teži zadatak da smo isto pokušali sa metalnim parčetom.

I zaista, telefon nikada nije dostizao temperature koje bi onemogućile rad ili zbog kojih bi bilo neprijatno držati ga u ruci, čak ni pod dugotrajnim opterećenjem.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Kada je riječ o softveru, Huawei Mate X6 pokreće EMUI 15 korisnički interfejs, zasnovan na Android operativnom sistemu. U pitanju je možda i najbolje parče softvera koje je Huawei ikad izbacio. Veoma intuitivno za korišćenje, prepuno glatkih animacija i sa mnoštvom korisnih funkcija.

Google aplikacije podrazumijevano nisu instalirane. Ipak, korisnici ne treba da brinu. Zahvaljujući najnovijim metodama, sve što je potrebno uraditi je da se u AppGallery prodavnici aplikacija pretraži i instalira prva Google aplikacija, nakon čega će automatski biti instalirani i svi neophodni servisi kako bi pravilno funkcionisala. Vjerovali ili ne, moguće je čak instalirati Google Play Store.

Huawei Mate X6 KAMERE

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Kamere nikada nisu bile jača strana savitljivih telefona. Jednostavno, u kućištu nema dovoljno prostora za iste senzore kao u regularnim pametnim telefonima. Ipak, Huawei je riješio da podigne ljestvicu sa Mate X6 modelom.

Veliko ostrvo na poleđini krije sistem trostrukih kamera koji predvodi optički stabilizovan glavni senzor rezolucije 50 MP. Iznenađujuće, ovaj modul posjeduje karakteristiku kakva se ne viđa ni u regularnim flagship uređajima najvećih brendova, a to je fizički promjenjivi otvor blende, od f/1.4 do f/4.0. Na ovaj način, aplikacija kamere automatski kontroliše koliko svjetla je neophodno u zavisnosti od uslova okoline, a to se može mijenjati i ručno u Pro režimu.

Glavnoj kameri u pomoć priskače periskopski modul, rezolucije 48 MP, koji nudi 4x optički zum i OIS. Tu je i ultraširokougana kamera rezolucije od 40 MP (120°), kao i poseban spektralni senzor koji služi da poboljša boje i kontrast.

I zaista, kvalitet fotografija uslikanih Huawei Mate X6 telefonom je značajno iznad onoga što smo navikli u ovom segmentu. Rezultati su detaljni, oštri, bogati tačnim bojama, a dinamički raspon i ekspozicija su na zavidnom nivou. Isto se može reći i za noćne uslove, gdje je glavni senzor ubjedljivo dominirao.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Nama je, ipak, omiljena bila periskopska kamera, kojoj smo često pribejgavali kako bismo dobili onaj "profesionalni" izgled digitalnih fotoaparata. Na raspolaganju je i makro režim za fotografisanje iz blizine, pa korisnici mogu biti sigurni da imaju svestran paket kamera za svaku priliku.

Za ljubitelje selfija, Mate X6 nudi dve kamere - jednu u izrezu ekrana poklopca, a drugu u izrezu unutrašnjeg ekrana. Obe su identičnih specifikacija, rezolucije 8 MP, a prema onome što smo mogli da vidimo, sigurni smo da neće razočarati.

Huawei Mate X6 BATERIJA I PUNJENJE

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Unutar Mate X6 telefona nalazi se silicijum-ugljenična baterija kapaciteta 5.110 mAh, što je unapređenje od 110 mAh u odnosu na prethodnika koji je pritom bio osjetno deblji. Uz ovo rješenje, korisnici mogu da očekuju cjelodnevnu autonomiju, a ukoliko nisu previše zahtjevni, i do dva dana upotrebe.

Uz strujni adapter koji smo pronašli u kutiji, telefon smo uspijevali da napunimo za nešto više od 45 minuta zahvaljujući SuperCharge podršci za punjenje snagom do 66 W. Ipak, ono što je posebno interesantno je to da je Huawei unutar tankog kućišta uspio da smjesti i podršku za bežično punjenje, i to snagom do čak 50 W.

Huawei Mate X6 podržava i obrnuto bežično punjenje (7,5 W), tako da je moguće napuniti druge uređaje poput pametnih telefona, pametnih satova i bežičnih slušalica.

Huawei Mate X6 CIJENA I DOSTUPNOST

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Huawei Mate X6 dolazi u dvije boje - Nebula Red i Black, a dostupna konfiguracija na raspolaganje stavlja 12 GB RAM i 512 GB interne memorije. Preporučena maloprodajna cijena je oko 2.135 evra.

