logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić u Brčkom: 9. januar slaviti i ubuduće u miru

Minić u Brčkom: 9. januar slaviti i ubuduće u miru

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je na svečanoj akademiji u Brčko distriktu povodom Dana Republike da Srpska ne može da bude dovedena u pitanje i da će se 9. januar slaviti i ubuduće u miru.

savo minić Izvor: Dragan Đukić/Srna

"Bićemo jaki, snažni i odlučni onoliko koliko budemo poštovali sebe i cijenili sve ono što imamo u Republici Srpskoj. Znamo da bez Republike Srpske ovdje ne bi ni postojali", rekao je Minić.

On je naveo da su na Centralnom spomeniku u Banjaluci svim borcima Vojske Republike Srpske poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu upisana imena i boraca koji nisu srpske nacionalnosti, a riječ je o muslimanima i Hrvatima.

"Republika Srpske nije pravljena samo na nas, ona je pravljena za sve dobre ljude", poručio je Minić.

On je istakao da je srpski narod slobodarski i da je pod trobojkom vijekovima bio na pravoj strani.

"Nismo uradili ni jednu lošu stvar. Građani Srpske treba da budu ponosni", rekao je Minić.

On je podsjetio da je Srpska formirana u miru 9. januara 1992. godine i da ne može da bude dovedena u pitanje.

"Republika Srpska se gradi, imamo obavezu prema budućim pokolenjima i svim poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i ne smijemo ih izdati", rekao je Minić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Minić 9. januar Brčko

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ