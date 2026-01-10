Minić u Brčkom: 9. januar slaviti i ubuduće u miru

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je na svečanoj akademiji u Brčko distriktu povodom Dana Republike da Srpska ne može da bude dovedena u pitanje i da će se 9. januar slaviti i ubuduće u miru.

Izvor: Dragan Đukić/Srna

"Bićemo jaki, snažni i odlučni onoliko koliko budemo poštovali sebe i cijenili sve ono što imamo u Republici Srpskoj. Znamo da bez Republike Srpske ovdje ne bi ni postojali", rekao je Minić.

On je naveo da su na Centralnom spomeniku u Banjaluci svim borcima Vojske Republike Srpske poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu upisana imena i boraca koji nisu srpske nacionalnosti, a riječ je o muslimanima i Hrvatima.

"Republika Srpske nije pravljena samo na nas, ona je pravljena za sve dobre ljude", poručio je Minić.

On je istakao da je srpski narod slobodarski i da je pod trobojkom vijekovima bio na pravoj strani.

"Nismo uradili ni jednu lošu stvar. Građani Srpske treba da budu ponosni", rekao je Minić.

On je podsjetio da je Srpska formirana u miru 9. januara 1992. godine i da ne može da bude dovedena u pitanje.

"Republika Srpska se gradi, imamo obavezu prema budućim pokolenjima i svim poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i ne smijemo ih izdati", rekao je Minić.