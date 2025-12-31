Minić obećao: Fokus Vlade 2026. standard građana, Srpska od proljeća veliko gradilište

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da će najveći fokus Vlade Srpske u 2026. godini biti poboljšanje standarda građana i da su planirani projekti vrijedni 4,5 milijardi KM.

"Posvetićemo se ljudima kako bismo ih sačuvali u Republici Srpskoj. Srpska ulazi u veliki investicioni ciklus, a od proljeća biće veliko gradilište", rekao je Minić.

On je naveo da bi trebalo da bude rehabilitovano više od 300 kilometara regionalnih i magistralnih puteva, kao i više od 35 kilometara zaobilaznica.

"Ono čime sam posebno zadovoljan jeste zastupljenost svih dijelova Republike Srpske - od Novog Grada do Bijeljine i od Bijeljine do Trebinja. Nadam se rješenjima u oblasti energetike, promjenama u javnim preduzećima i svakako politički stabilnijoj godini, što bi nam omogućilo ekonomski napredak", rekao je Minić za "Glas Srpske".

On kaže da bi prosječna plata u Republici Srpskoj trebala da dostigne iznos od 1.000 evra, odnosno 2.000 maraka, te da je do sada učinjeno sve što je planirano.

"Radićemo predano da stignemo i na taj cilj. Moja želja je i da premašimo taj cilj", rekao je Minić.

On je istakao da se treba vratiti pravim vrijednostima, upravo onima koje su u duhu predstojećih praznika.

"Mir, božićne radosti, porodične vrijednosti, empatija, sve one male stvari koje donose sreću želim da ispune svaki dom u Srpskoj. Ne samo tokom praznika nego da traju cijele godine. Želim srećnu Srpsku", poručio je Minić.

Govoreći o sastavu Vlade koja je obilježila 100 dana rada, Minić je ponovio da su ministri ispunili većinu planiranog.

"Uradili smo to veoma transparentno. Dokument o planiranom bio je javno dostupan na sajtu Vlade Republike Srpske, mijenjao se u skladu sa realizovanim aktivnostima, a na kraju smo predstavili sumirane rezultate. Pozvao sam i medije da prate rad ministarstava, dali smo i vama sve alate i za kritiku i za odobravanje. Ne vidim da je bilo puno kritika, tako da, zadovoljan sam", kaže Minić.

On je napomenuo da se radilo "punim gasom" što je dobro, ali da u narednom periodu očekuje još više rada i još bolje rezultate.

