Sezonski rad bez ugovora: Vlada Srpske pojednostavljuje zapošljavanje i uvodi dnevne naknade

Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite RS Andrea Milinčić istakla je da je Vlada danas po hitnom postupku utvrdila Prijedlog zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera.

Izvor: Shutterstock

Ona je navela da će ovaj akt uvesti jednostavniji i fleksibilniji model sezonskog i privremenog angažovanja lica, te će biti pojednostavljene administrativne procedure za poslodavce.

"U skladu s ovim aktom lice od 15 godina može biti angažovano na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera u području poljoprivrede, turizma, ugostiteljstva i određenim uslužnim djelatnostima. Takođe, konkretni poslovi biće propisani odgovarajućim pravilnikom", rekla je Milinčićeva na konferenciji za novinare nakon posebne sjednice Vlade u Banjaluci.

Ona je precizirala da će se navedena lica moći angažovati bez zaključivanja formalnog ugovora o radu.

"Dokaz o radnom angažovanju biće potvrda koja će se izdavati na posebnom obrascu u skladu sa propisanim pravilnikom. Radno angažovanom licu u skladu sa ovim zakonom pripada pravo na neto novčanu naknadu koja ne može biti niža od 30 KM dnevno, niti viša od 150 KM. Takođe, lice će imati pravo i na poreze i doprinose", rekla je ona.

Milinčićeva kaže da je donošenje ovog posebnog zakona u funkciji sprovođenja mjera na suzbijanju sive ekonomije i neformalnog zapošljavanja i uvođenje navedenog oblika radnog angažovanja u zakonske okvire.

Ona je naglasila da je Vlada utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, po hitnom postupku.

"Cilj je racionalnije korišćenje javnih sredstava radi sprečavanja zloupotreba prava na naknadu u slučaju nezaposlenosti, kao i prava na penzijsko-invalidsko osiguranje", rekla je Milinčićeva.

Ona je napomenula da je kroz višegodišnju primjenu trenutno važećeg zakona primijećeno je da su njegove pojedine odredbe nedovoljno jasne, te su dovodile do problema u primjeni, zbog čega je bilo potrebno izvršiti preciziranje pojedinih odredaba.

"Jedan od razloga je i jasnije definisanje prava nezaposlenih lica, te veća aktivacija lica koja traže zaposlenje", rekla je ona i dodala da će ovi akti biti upućeni u parlamentarnu proceduru.

(Srna)