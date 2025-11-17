Rad u Švajcarskoj i Austriji nikad primamljiviji: Pored plate od 3.000 evra, nude i nešto što rijetko ko očekuje

Skijališta i hoteli u Švajcarskoj i Austriji traže nove radnike, uslovi su blagi, a nude besplatan smještaj i plate preko 3.000 evra.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/LIONEL URMAN / Sipa Press / Profimedia

Uoči otvaranja zimske sezone, situacija u Alpima postaje sve napetija. Skijališta i hoteli u Švajcarskoj i Austriji suočavaju se sa ozbiljnim manjkom radne snage, a nekoliko hiljada radnih mjesta ostaje nepopunjeno. Samo u Graubindenu i Berner Oberlandu procjenjuju da će sezonu dočekati sa oko pet odsto manjka kvalifikovanih radnika, dok u Valisu očekuju deficit između pet i deset odsto.

Dok se Švajcarska bori sa pronalaženjem osoblja, Austrija je preuzela inicijativu i pokrenula snažnu kampanju zapošljavanja radnika iz drugih zemalja EU. Nude odlične uslove, plate od oko 3.000 evra i besplatan smještaj u skijalištima.

Najviše nedostaje konobara i drugog uslužnog osoblja, a najkritičnije je u Koruškoj i Štajerskoj, gdje su mnogi oglasi i dalje otvoreni. Radnici se najčešće regrutuju preko mreže Eures i nacionalnih službi za zapošljavanje, a stižu iz Rumunije, Španije i drugih članica EU.

Ovo su uslovi

Uslovi za prijavu su relativno blagi: osnovno znanje engleskog (B1) ili njemačkog (A2), ljubaznost i sklonost timskom radu. Brojni austrijski hoteli nude besplatne sobe sa kupatilom, Wi-Fi-jem i televizorom, a nerijetko i besplatne ili snižene ski-karte, kao i pristup fitnes i velnes centrima. Radnicima iz EU nije potrebna posebna radna dozvola, a rad mogu da počnu odmah; jedino se boravci duži od tri mjeseca moraju prijaviti.

Švajcarska po platama i dalje ostaje ispred. Minimalna plata u ugostiteljstvu iznosi 3.700 franaka, dok je tokom probnog roka 3.400 franaka, što je i dalje više od onoga što nudi Austrija.

Uz to, mnogi švajcarski hoteli nude povoljniju ili besplatnu hranu, popuste na spa, masaže, fitnes i druge sadržaje, a ponegdje zaposleni imaju i besplatan pristup velnes centrima. Nudi se i skraćena radna nedjelja, bolje regulisano radno vrijeme i smještaj za osoblje, mada najčešće uz naknadu.

Prisiljeni na rezove

Uprkos povoljnim uslovima, stotine radnih mjesta ostaju prazna. Hotelski sektori u planinskim oblastima već pripremaju krizne mjere kako bi rasteretili zaposlene, a da gosti to ne osjete.

"Smanjujemo broj jela na meniju. Važno je da kvalitet i odnos cijene i usluge ostanu na nivou, a da hrana stigne na vrijeme do gosta" ,kaže Štefan Grosniklaus, predsjednik udruženja hotelijera Berner Oberlanda

Hoteli se oslanjaju na iskustva iz prethodnih sezona. Neki objekti privremeno zatvaraju pojedine kuhinje, pa se gosti poslužuju u jednom restoranu u okviru kompleksa, dok se u drugim slučajevima sarađuje sa obližnjim restoranima kako bi se smanjilo opterećenje zaposlenih.

(Mondo.rs)