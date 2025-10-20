logo
Nastavlja se haos širom Amerike: 5.500 kamiondžija izgubilo dozvole zbog neznanja engleskog jezika

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Najveći broj oduzetih dozvola registrovan je u Teksasu.

Kamiondije u SAD izgubile posao zbog neznanja engleskog jezika Izvor: ASIF HASSAN / AFP / Profimedia

U Sjedinjenim Američkim Državama čak 5.500 profesionalnih vozača kamiona ostalo je bez vozačkih dozvola nakon što nisu položili osnovni test poznavanja engleskog jezika, saopštio je Israel Delgado Valjeho, potpredsjednik Meksičke komore prevoznika tereta za sjeverozapadni region.

Prema njegovim riječima, američke države su posljednjih mjeseci pojačale kontrolu i strože sprovode zakon koji zahtjeva da komercijalni vozači poznaju dovoljno engleskog jezika da mogu čitati saobraćajne znakove i komunicirati sa policijom.

Sve je počelo prije šest mjeseci, kada je predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu kojom je ponovo aktivirao ranije usvojeni propis o jezičkoj obuci i provjeri znanja. Cilj je, kako se navodi, povećanje bezbjednosti na putevima, ali mnogi u transportnoj industriji smatraju da je mjera previše oštra i diskriminatorna prema vozačima sa juga granice.

Najveći broj oduzetih dozvola registrovan je u Teksasu, dok su države poput Kalifornije i Nju Meksika upozorene da moraju pojačati kontrole. Ministarstvo saobraćaja SAD (DOT) zaprijetilo je da će ukinuti savezna sredstva onim državama koje ne budu sprovodile testiranje i sankcionisanje vozača koji ne zadovolje kriterijume.

Procjene pokazuju da čak 80.000 vozačasvakodnevno prevozi robu između Meksika i SAD, a oko 80% njih ne govori engleski jezik. I dok Teksas i Arkanzas rigorozno kažnjavaju nepoznavanje jezika, Kalifornija je saopštila da neće oduzimati dozvole vozačima samo zato što ne govore engleski.

Ova odluka izazvala je veliku debatu među prevoznicima i ponovo otvorila pitanje koliko je engleski jezik prepreka, a koliko prednost u američkoj transportnoj industriji.

"Amerikanci su mnogo bezbjedniji na putevima kada voze pored kamiondžija koji mogu da razumiju i protumače naše saobraćajne znakove. Ova zdravorazumska promjena obezbjeđuje da kazna za nepoštovanje propisa ne bude samo tapšanje po ramenu", rekao je ministar Šon Dafi u saopštenju nakon potpisivanja naredbe, prenosi Independent.

