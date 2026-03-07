IDF priznao: Upozorenja o napadima možda uopšte neće biti poslata građanima

Izraelska vojska (IDF) upozorila je građane da ubuduće ne mogu garantovati vrijeme između mobilnog upozorenja i aktivacije sirena, dok satelitski snimci potvrđuju da Iran preciznim udarima cilja radarske sisteme širom regiona.

Izvor: Saeed Qaq / Zuma Press / Profimedia

Nakon što su u petak upozorenja na mobilne telefone Izraelaca stigla tek par sekundi prije sirena, Komanda za domaći front IDF-a saopštila je da to nije tehnička greška, već rezultat operativnih razloga. Haaretz prenosi da se slična situacija može očekivati i u budućim napadima, jer vojska ne može da potvrdi tačan broj minuta preostalih do udara.

Iran cilja „oči“ američke odbrane

Dok Izrael prilagođava svoj sistem uzbunjivanja, satelitski snimci baza u Jordanu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) otkrivaju širu strategiju Teherana. Iran sistemski pokušava da „oslijepi“ SAD i njihove saveznike uništavanjem radarskih sistema visokog profila.

Ključni gubici PVO sistema prema izvještaju CNN-a:

Jordan: U bazi Muwaffaq Salti potvrđeno je uništenje radara moćne THAAD baterije.

Saudijska Arabija: U bazi Prince Sultan, direktan pogodak pretrpio je THAAD radar.

UAE: Snimci pokazuju oštećenja na objektima u dvije baze gdje su raspoređeni ovi sistemi, mada stepen oštećenja samih uređaja još uvijek nije u potpunosti jasan.

Kako funkcioniše sistem upozorenja u Izraelu?

Civilni sistem uzbunjivanja oslanja se na detekciju lansiranja putem izraelskih i stranih radara raspoređenih po regionu.

Detekcija: Čim radari uoče lansiranje, šalje se upozorenje putem mobilnih aplikacija.

Sirene: Sirene se obično oglašavaju oko minut i po prije samog udara.

Problem: Zbog iranskih napada na radarsku mrežu, vrijeme predupozorenja sada direktno zavisi od trenutka kada "osakaćeni" sistem uspije da detektuje projektil.

Vojni analitičari ističu da bi onesposobljavanje THAAD sistema (Terminal High Altitude Area Defense) moglo ozbiljno ugroziti sposobnost saveznika da presretnu balističke rakete srednjeg i dugog dometa u budućim talasima napada.